ترامب "يعاير" بريطانيا بعد أزمة وقود الطائرات بسبب حرب إيران

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، على أزمة وقود الطائرات التي ضربت بعض الدول الأوروبية ومن بينها بريطانيا، بسبب الحرب الإيرانية- الأمريكية- الإسرائيلية.

وقال ترامب في منشور له على تروث سوشيال: " كل تلك الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، مثل المملكة المتحدة، التي رفضت الانخراط في قطع رأس إيران، لديّ اقتراح لكم: أولًا، اشتروا من الولايات المتحدة، فلدينا الكثير. وثانيًا، تحلّوا بشيء من الشجاعة المتأخرة، واذهبوا إلى المضيق، وانتزعوه ببساطة".

وتابع ترامب في منشوره: "سيتعين عليكم أن تبدأوا تعلّم كيف تقاتلون دفاعًا عن أنفسكم. الولايات المتحدة لن تكون هناك لمساعدتكم بعد الآن، تمامًا كما أنكم لم تكونوا هناك لمساعدتنا. لقد جرى، عمليًا، تدمير إيران. والجزء الأصعب قد أُنجز. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم".