قررت محكمة جنح مستأنف العمرانية بالجيزة، تأجيل محاكمة رجل أعمال سوداني (صاحب مؤسسة تعليمية شهيرة)، وآخر مصري، في واقعة اتهامهما بالنصب على طلاب سودانيين بشأن الحصول على أرقام جلوس لأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية، إلى جلسة 26 أبريل المقبل لورود تحريات مباحث الأموال العامة وتقديم المستندات.

عُقدت هيئة المحكمة برئاسة رئاسة المستشار ثروت شبانه وعضوية المستشارين حسن أبو الخير وأحمد سمير وسكرتارية عمر عبد الشافي.

وأدانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، في وقت سابق "أ.م" (صاحب مؤسسة الكودة التعليمية) وآخر بالحبس 3 سنوات، مع الزامهما بدفع كفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهما بالنصب على طلاب سودانيين للالتحاق بشهادة الثانوية العامة.

وهم السناتر ينهي آمال طلاب السودان بمصر

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8871 لسنة 2025 جنح العمرانية، أن "أ.م" وآخرين تحصلوا على مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور طلاب سودانيين بنطاق دائرتي الهرم والعمرانية بالجيزة، زاعمين قدرتهم على قبول الطلاب من خلال السناتر التابعة لهم قيدهم في نظام الثانوية العامة واستخراج أرقام جلوس لأداء امتحانات الثانوية العامة، بغرض الحصول على أموال.

حلم "الثانوية" انتهي بكابوس| 480 من طلاب السودان ضحية نصب.. ما القصة؟

وقالت إحدى الطالبات ـ رفضت ذكر اسمها ـ في تصريح خاص لمصراوي، إنها سجلت عبر سنتر "المستقبل" للالتحاق بالشهادة الثانوية العامة المصرية، لكنها فوجئت قبل الامتحانات بعدم وجود رقم جلوس لأداء الامتحانات، مؤكدة أن نحو 480 طالبًا وقعوا في فخ نصب هذا السنتر.

رد السفار السودانية على مزاعم السناتر

وردًا على استغاثة الطلاب؛ أصدرت المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة تحذيرًا مهمًا لأولياء أمور الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، بشأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم حصول بعض الطلاب السودانيين على أرقام جلوس امتحانات الشهادة الثانوية المصرية.

وأهابت المستشارية، في بيان رسمي، أولياء الأمور عدم التعامل مع الكيانات والمراكز التعليمية غير الرسمية التي تدّعي اختصاصها بإصدار أرقام جلوس للطلاب السودانيين الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية.

شروط الالتحاق بالثانوية العامة المصرية

كما شددت على أن إجراءات الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية المصرية تتطلب استيفاء الطالب لشروط الدراسة لمدة 12 عامًا، مؤكدة ضرورة اتباع الإجراءات المحددة من قبل الجهات المختصة والرسمية في مصر، وأهمية التأكد من استيفاء الطالب أو الطالبة للشروط والمعايير المحددة من قبل الجهات التعليمية المصرية، خاصة تلك المتعلقة بالسن وسنوات الدراسة.

كما نوهت المستشارة إلى أن التحاق الطلاب بالمراكز التعليمية المصرية لم يتم عبرها أو بالتنسيق

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح