حرب إيران ترفع سعر البنزين في أمريكا.. و48% من الأمريكيين يلومون ترامب

وصل متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون على الصعيد الوطني، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA) بسبب تداعيات الحرب الإيرانية.

ويشكّل هذا ارتفاعًا بنسبة 35% في محطات الوقود منذ بدء الحرب في إيران الشهر الماضي، ولا توجد دلائل على انخفاض الأسعار في الوقت الحالي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام معظم السفن، ما يزيد من ضغوط الإمدادات العالمية وفقا لتقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي.

وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل منذ بدء الحرب، ما رفع الأسعار التي يدفعها المستهلكون عند تعبئة الوقود، حسب "أكسيوس" قبل شهر، كان متوسط سعر البنزين العادي 2.98 دولار، وسعره قبل عام كان 3.17 دولار.

لكن بعد الحرب، ارتفع البنزين العادي إلى نحو 4.018 دولار للجالون، فيما ارتفع البنزين متوسط الجودة إلى 4.541 دولار، أما البنزين الممتاز فقد ارتفع إلى 4.904 دولار، بينما ارتفع الديزل إلى 5.454 دولار.

الأسعار في الساحل الغربي

وحسب أكسيوس، فتعد الأسعار في الساحل الغربي الأمريكي هي الأعلى، حيث يبلغ سعر جالون البنزين العادي في كاليفورنيا 5.887 دولار. بينما يتواجد أرخص بنزين في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية أوكلاهوما بمتوسط 3.272 دولار للجالون، وفقًا لجمعية AAA.

وفي السابق كان متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون آخر مرة في 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا. ولا يزال السعر الحالي بعيدًا عن أعلى متوسط سجلته الولايات المتحدة وهو 5.03 دولار للجالون في يونيو 2022.

وحسب الموقع الأمريكي، فإنه وبالأرقام فإن نحو 48% من الأمريكيين يلومون الرئيس ترامب وإدارته على ارتفاع أسعار الوقود، وفق استطلاع لمؤسسة Morning Consult في وقت سابق من هذا الشهر. بينما 16% ألقوا اللوم على شركات النفط والغاز، و13% على قوى السوق العالمية، و11% على الرئيس السابق بايدن.