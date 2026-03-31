ليلة دامية على إيران.. أمريكا تضرب مدينة البحوث النووية في طهران "فيديو- صور"
كتب : وكالات
واجهت إيران ليلة أخرى من القصف العنيف، حيث تضررت مبانٍ وارتفعت حصيلة القتلى، في ظل استمرار الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على مناطق مختلفة من البلاد.
عکسهای دریافتی از 'انفجارهای حمله به انبار مهمات در #اصفهان، ساعت ۲ بامداد'
ففي العاصمة الإيرانية طهران، سُمع دوي انفجارات عنيفة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ عدة موجات من الضربات على أهداف داخل المدينة. وأظهر مقطع فيديو من جمعية الهلال الأحمر الإيراني مبنى وقد تهدمت جدرانه، بينما كانت حفارة تزيل الأنقاض من الموقع. وقالت المنظمة الإنسانية إن المبنى يقع في منطقة سكنية.
كما قُتل نحو 11 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال وأمّان، جراء هجوم صاروخي على مدينة محلات جنوب طهران، وفق ما نقلته وكالة "مهر" شبه الرسمية عن مسؤول محلي.
بينما قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 12 آخرون بجروح صباح الثلاثاء في مدينة زنجان شمال إيران، إثر قصف استهدف المبنى الإداري لمسجد حسينية أعظم زنجان، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن القبة الذهبية للمسجد تضررت جراء الشظايا، مضيفةً أن دار ضيافة ومكتبة وبعض المحلات التجارية المجاورة تضررت أيضًا.
وفي أصفهان ثالث أكبر المدن الإيرانية، شوهدت انفجارات هائلة حيث استهدفت الولايات المتحدة مستودعًا كبيرًا للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية باستخدام قنابل خارقة للتحصينات تزن 2000 رطل، وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال.
كما أفادت تقارير إيرانية، بأن مدينة أصفهان تعرّضت لقصف عنيف خلال الليل حتى صباح الثلاثاء، فيما وردت أنباء عن وقوع انفجارات وانقطاعات أولية في التيار الكهربائي بالعاصمة طهران.
JUST IN: 🇮🇷 Massive explosions in Isfahan, Iran following US-Israeli strikes.
كما أفادت وسائل إعلام رسمية بوقوع انفجارات في المناطق الشرقية والغربية من طهران، فيما ذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية أن انقطاعات أولية في الكهرباء حدثت نتيجة إصابة محطة فرعية بشظايا. وأضافت الوكالة لاحقًا أنه تمت إعادة التيار الكهربائي.
BREAKING: U.S. Air Force airstrikes by means of B-52H bombers targeted a large ammunition depot belonging to the Iranian Army Ground Forces in Isfahan at approximately 02:00 local time, using 900 kg bunker-buster bombs according to the CENTCOM.
وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا لسكان طهران، معلنًا أنه سيستهدف منطقة "ورد آورد" خلال "الدقائق المقبلة". وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء الحملة ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، على أن تُترك عملية إعادة فتحه المعقدة لوقت لاحق.
ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.