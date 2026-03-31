قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إنه ليس مستعداً بعد للتخلي عن جهوده لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، رداً على أسئلة حول منشوراته على منصة "تروث سوشيال"، التي ألمحت إلى إمكانية سحب القوات الأمريكية من المنطقة.

وأضاف ترمب في اتصال هاتفي مع مراسلة شبكة CBSNEWS أنه يشعر بالإحباط من الدول التي لم ترسل أصولاً عسكرية لدعم جهود الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مشدداً على أنه "ليس مستعداً بعد لسحب القوات الأمريكية من القتال"، موضحاً: "ليس بعد".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "سأفعل ذلك في نقطة ما، ولكن ليس بعد، على الدول أن تتحمل مسؤولياتها وتشارك في المهمة، لقد تم تدمير إيران، ولكن عليهم أن يأتوا ويقوموا بعملهم الخاص".

وأكد ترمب مجدداً أن "لا يوجد تهديد حقيقي في مضيق هرمز"، على الرغم من الهجمات الإيرانية المتكررة في المنطقة.