ترامب: لست مستعدا لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط حاليًا

03:27 م 31/03/2026

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إنه ليس مستعداً بعد للتخلي عن جهوده لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، رداً على أسئلة حول منشوراته على منصة "تروث سوشيال"، التي ألمحت إلى إمكانية سحب القوات الأمريكية من المنطقة.

وأضاف ترمب في اتصال هاتفي مع مراسلة شبكة CBSNEWS أنه يشعر بالإحباط من الدول التي لم ترسل أصولاً عسكرية لدعم جهود الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مشدداً على أنه "ليس مستعداً بعد لسحب القوات الأمريكية من القتال"، موضحاً: "ليس بعد".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "سأفعل ذلك في نقطة ما، ولكن ليس بعد، على الدول أن تتحمل مسؤولياتها وتشارك في المهمة، لقد تم تدمير إيران، ولكن عليهم أن يأتوا ويقوموا بعملهم الخاص".

وأكد ترمب مجدداً أن "لا يوجد تهديد حقيقي في مضيق هرمز"، على الرغم من الهجمات الإيرانية المتكررة في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
علم باكستان.. ما الذي يعنيه بالنسبة للسفن في مضيق هرمز؟
رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة
بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران