مظاهرات في غزة احتجاجًا على قرار إسرائيل بإعدام الأسرى الفلسطينيين

كتب : د ب أ

03:15 م 31/03/2026

تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية بمدينة غزة رفضا لقانون أقره الكنيست الإسرائيلي يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، في خطوة أثارت تنديدا فلسطينيا واسعا.

واحتشد المحتجون أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدعوة من عائلات أسرى ومؤسسات تعنى بشؤونهم، بمشاركة عدد من الأسرى المحررين، ورفع المشاركون صور معتقلين وعلم فلسطين، ولافتات تندد بالقانون وتصفه بأنه يتعارض مع مبادئ العدالة، وجاءت التظاهرة غداة مصادقة الكنيست على التشريع بأغلبية برلمانية وسط تحذيرات فلسطينية من تداعياته على أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم حركة حماس، خلال الفعالية، إن القانون يمثل "تهديدا مباشرا" لحياة الأسرى، معتبرا أنه يتنافى مع القواعد القانونية والإنسانية الدولية، وأضاف أن ممارسات سابقة، مثل الإهمال الطبي وسوء المعاملة، أدت إلى وفاة عدد من المعتقلين، داعيا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى التدخل العاجل من أجل حماية الأسرى والضغط لوقف تنفيذ مثل هذه التشريعات.

وفي المقابل، أثار إقرار القانون موجة انتقادات رسمية وشعبية فلسطينية، حيث اعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان أن الخطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتمس بالضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.

وأضاف البيان أن القانون يندرج ضمن ما وصفه بسياسة تصعيدية في الأراضي الفلسطينية، محذرا من تداعياته على الأوضاع في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

فيديو قد يعجبك



خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
أخبار المحافظات

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
نصائح طبية

بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء
أخبار مصر

بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء
"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران