تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية بمدينة غزة رفضا لقانون أقره الكنيست الإسرائيلي يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، في خطوة أثارت تنديدا فلسطينيا واسعا.

واحتشد المحتجون أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدعوة من عائلات أسرى ومؤسسات تعنى بشؤونهم، بمشاركة عدد من الأسرى المحررين، ورفع المشاركون صور معتقلين وعلم فلسطين، ولافتات تندد بالقانون وتصفه بأنه يتعارض مع مبادئ العدالة، وجاءت التظاهرة غداة مصادقة الكنيست على التشريع بأغلبية برلمانية وسط تحذيرات فلسطينية من تداعياته على أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم حركة حماس، خلال الفعالية، إن القانون يمثل "تهديدا مباشرا" لحياة الأسرى، معتبرا أنه يتنافى مع القواعد القانونية والإنسانية الدولية، وأضاف أن ممارسات سابقة، مثل الإهمال الطبي وسوء المعاملة، أدت إلى وفاة عدد من المعتقلين، داعيا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى التدخل العاجل من أجل حماية الأسرى والضغط لوقف تنفيذ مثل هذه التشريعات.

وفي المقابل، أثار إقرار القانون موجة انتقادات رسمية وشعبية فلسطينية، حيث اعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان أن الخطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتمس بالضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.

وأضاف البيان أن القانون يندرج ضمن ما وصفه بسياسة تصعيدية في الأراضي الفلسطينية، محذرا من تداعياته على الأوضاع في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.