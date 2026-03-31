إعلان

الرقابة المالية تصدر توجيهات للشركات الخاضعة لإشرافها بالعمل عن بُعد

كتب : منال المصري

12:34 ص 31/03/2026

محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لما يتراءى لها حسب طبيعة كل نشاط.

ووفقا لبيان الهيئة اليوم فإن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي
مع المتغيرات الحالية، مع التأكيد على ضرورة عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، أو كفاءة التشغيل داخل الشركات.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية، وحرصًا على تعزيز جاهزية واستمرارية أعمال الجهات الخاضعة لإشرافها.

استمرارية المنصات والخدمات الرقمية

وتشدد الهيئة على أهمية الالتزام بضمان استمرارية الأعمال، والتأكيد على استمرار التعامل مع العملاء بكفاءة، عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، والحفاظ على كفاءة واستمرارية عمل المنصات والخدمات الرقمية، مع تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.

على أن يتم اتخاذ ما يلزم لضمان تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، وضمان تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل، والتنسيق بين الإدارات المختلفة، مع جاهزية فروع الشركات والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.

إعادة تقييم قرار العمل عن بعد بنهاية إبريل

وتدعو الهيئة كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ التوجيهات، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها الكامل بمتابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الرقابة المالية العمل عن بُعد محمد فريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها مصر ضد إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء
رياضة عربية وعالمية

بينها مصر ضد إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
شئون عربية و دولية

يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها