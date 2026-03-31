"حقوق إنسان النواب" تبحث تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي وثقافة الحقوق

كتب : أحمد السعداوي

03:17 م 31/03/2026

المهندس خالد عبد العزيز

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بملف حقوق الإنسان في مصر، في إطار دور اللجنة في متابعة وتعزيز القضايا الحقوقية.

نشر الوعي المجتمعي

وشهد الاجتماع حضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز دور وسائل الإعلام في دعم مفاهيم حقوق الإنسان، ونشر الوعي المجتمعي بالقضايا الحقوقية المختلفة؛ بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وانفتاحًا.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية لتطوير الأداء الإعلامي، بما يعزز من قيم الشفافية والمساءلة، مشددًا على ضرورة أن يؤدي الإعلام دورًا إيجابيًّا ومسؤولًا في تشكيل وعي المواطنين؛ خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ثقافة احترام الحقوق

وأشار رضوان إلى أن الإعلام الوطني يمثل ركيزة أساسية في دعم استقرار المجتمع، من خلال مواكبة التطورات المتسارعة، والإسهام الفاعل في صناعة الوعي العام، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات.

