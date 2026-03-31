وفاة هالة مصطفى رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:52 ص 31/03/2026

هالة مصطفى

أعلن الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وفاة الدكتورة هالة مصطفى، رئيس تحرير المجلة الأسبق، بعد صراع مع المرض.

وكتب قمحة، عبر حسابه على فيسبوك: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الدكتورة هالة مصطفى بعد معاناة قصيرة مع المرض.. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها".

وأضاف" أن صلاة الجنازة ستُقام من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر، على أن يُوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة بسور مجرى العيون – عين الصيرة، طريق صلاح سالم، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيومي فؤاد يكشف كواليس دوره بفيلم "ابن مين فيهم؟" قبل عرضه بالسينمات
زووم

بيومي فؤاد يكشف كواليس دوره بفيلم "ابن مين فيهم؟" قبل عرضه بالسينمات
رئيس "بي بي" البريطانية لمدبولي: ضخ استثمارات 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات
أخبار مصر

رئيس "بي بي" البريطانية لمدبولي: ضخ استثمارات 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات
وفاة هالة مصطفى رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية
أخبار مصر

وفاة هالة مصطفى رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية
مي الغيطي تروج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

مي الغيطي تروج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات
المحكمة تبرئ فيريال يوسف من اتهام التشهير بالفنانة نادية الجندي
حوادث وقضايا

المحكمة تبرئ فيريال يوسف من اتهام التشهير بالفنانة نادية الجندي

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة