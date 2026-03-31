أصدر الأزهر الشريف، خطة عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء.

ونص المنشور الذي عممه الأزهر على جميع المناطق الأزهرية، وحصل "مصراوي" على نسخة منه، على ما يلي:

خطة ترشيد الطاقة بالمعاهد الأزهرية

- حظر استخدام السخانات والغلايات والأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك.

- حظر تواجد العاملين بعد انتهاء مواعيد الغمل باستثناء أفراد الأمن والمكلفين بالنوبتجيات.

- تخفيض إنارة جميع المقرات التابعة للأزهر، بما فيها الإنارة داخل المكاتب وخارجها.

- فصل كافة الأجهزة الكهربائية عند انتهاء مواعيد العمل، وفي أثناء العطلات والإجازات الرسمية.

- فصل الكهرباء عن سخانانات المياه بدورات المياه الخاصة.

ومن جانبه، شدد الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس للأزهر، على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بشأن ترشيد الطاقة منعًا للمساءلة.

إجراءات الأوقاف لترشيد الطاقة

كان الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف، أًصدر تكليفًا إلى كل القطاعات والإدارات بالوزارة والهيئات التابعة لها لاتخاذ ما يلزم لمواكبة سياسة الدولة المصرية في ترشيد استهلاك الموارد عمومًا، واستهلاك الطاقة خصوصًا، نظرًا للمستجدات العالمية التي لم يعد أحد في العالم أجمع بمنأى عنها ولا عن تأثيراتها البالغة الشدة.

وترتيبًا على ذلك، فقد صدر التكليف الآتي بيانه إلى جميع المديريات والهيئات التابعة للوزارة بكل محافظات الجمهورية، ليقع نافذًا من تاريخه ولحين إشعار آخر:

أولاً: عدم إنارة المآذن والقباب والإضاءات الخارجية الأخرى بالمساجد؛ وعدم تعليق أي زينة تعمل بالطاقة.

ثانيًا: الاكتفاء بالضروري من الإضاءة الداخلية في المساجد ومرافقها.

ثالثًا: إقامة جهود الوزارة الدعوية والتدريبية -وما يرتبط بذلك من ندوات وأمسيات وغيرها- خلال ساعات النهار تجنبًا لاستهلاك الطاقة اللازمة للفعاليات المسائية.

رابعًا: إرجاء غير الضروري من الاحتفالات والمؤتمرات والأنشطة لحين إشعار آخر.

خامسًا: تكليف الحوكمة والتفتيش في الوزارة بمتابعة الالتزام بهذا التعميم.