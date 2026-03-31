نتنياهو: ترامب أدرك خطر إيران مبكرا وتصرف بحزم.. ولا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب

كتب : مصراوي

01:26 ص 31/03/2026

نتنياهو وترامب

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.

وأضاف نتنياهو لقناة "نيوزماكس" الأمريكية: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا لموعد انتهاء الحرب".

وتابع: "أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا".

وقال إن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة سيشجع إيران ويهدد الأمن العالمي، مشددا على أن التهديد الإيراني ليس موجها لإسرائيل فقط بل يتجاوز المنطقة.

وأشار نتنياهو إلى أن جزءا كبيرا من أوروبا بات ضمن نطاق الاستهداف الإيراني، مضيفا أن صواريخ إيران تقترب من مدى عابر للقارات يصل إلى 4000 كيلومتر.

وقال إن القدرات الصاروخية الإيرانية تهدد إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة.


وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران تسعى منذ سنوات لامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب أدرك خطر إيران مبكرا وتصرف بحزم، وانسحابه من الاتفاق النووي كان خطوة ضرورية".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكثر من 3 دولارات.. أسعار النفط ترتفع عقب استهداف ناقلة نفط كويتية
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

عماد الدين أديب: الـ1000 يوم المتبقية من حكم ترامب تحتاج صبر أيوب.. وعلينا
أخبار مصر

تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي
أخبار مصر

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها