

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.

وأضاف نتنياهو لقناة "نيوزماكس" الأمريكية: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا لموعد انتهاء الحرب".

وتابع: "أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا".

وقال إن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة سيشجع إيران ويهدد الأمن العالمي، مشددا على أن التهديد الإيراني ليس موجها لإسرائيل فقط بل يتجاوز المنطقة.

وأشار نتنياهو إلى أن جزءا كبيرا من أوروبا بات ضمن نطاق الاستهداف الإيراني، مضيفا أن صواريخ إيران تقترب من مدى عابر للقارات يصل إلى 4000 كيلومتر.

وقال إن القدرات الصاروخية الإيرانية تهدد إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة.



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران تسعى منذ سنوات لامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب أدرك خطر إيران مبكرا وتصرف بحزم، وانسحابه من الاتفاق النووي كان خطوة ضرورية".