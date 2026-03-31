زيلينسكي: الحلفاء طالبوا تقليص ضربات النفط الروسي

كتب : مصراوي

01:17 ص 31/03/2026

فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بعض حلفاء أوكرانيا أرسلوا إلى كييف إشارات بشأن إمكانية تقليص ضرباتها بعيدة المدى على قطاع النفط الروسي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، مؤكدًا أن كييف منفتحة على وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح.

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، وفي أعقاب أزمة الطاقة العالمية الحادة، تلقينا بالفعل إشارات من بعض شركائنا حول كيفية تقليل استجاباتنا في قطاع النفط وقطاع الطاقة في الاتحاد الروسي".

بينها مصر ضد إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

أكثر من 3 دولارات.. أسعار النفط ترتفع عقب استهداف ناقلة نفط كويتية
تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي

