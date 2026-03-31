

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بعض حلفاء أوكرانيا أرسلوا إلى كييف إشارات بشأن إمكانية تقليص ضرباتها بعيدة المدى على قطاع النفط الروسي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، مؤكدًا أن كييف منفتحة على وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح.

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، وفي أعقاب أزمة الطاقة العالمية الحادة، تلقينا بالفعل إشارات من بعض شركائنا حول كيفية تقليل استجاباتنا في قطاع النفط وقطاع الطاقة في الاتحاد الروسي".