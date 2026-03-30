إعلان

الأولوية وقف الحرب.. أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنقاذ البشرية

كتب : داليا الظنيني

10:25 م 30/03/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل مهمة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل جاءت في توقيت بالغ الحساسية لإنقاذ البشرية من تداعيات خطيرة.

وأوضح موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي ترامب هو الوحيد الذي يملك قرار وقف الحرب أو استمرارها، مؤكدًا أن رسائل السيسي جاءت واضحة ومباشرة لإنقاذ العالم من الدخول في نفق مظلم.

وأضاف أن الأولوية الآن هي وقف الحرب، وبعد ذلك يمكن الحديث عن خطوات أخرى، مشددًا على أن استمرار الصراع سيؤدي إلى تداعيات كارثية على المنطقة والعالم.

وأشار الإعلامي إلى أن أسعار البترول ارتفعت بالفعل لتتراوح بين 102 و115 دولارًا للبرميل، وهو ما ينذر بزيادة معدلات التضخم عالميًا، مؤكدًا رفض مصر للاعتداءات الإيرانية على الأشقاء العرب.

وأكد موسى على أن ما يهدد العالم اليوم ليس فقط الحرب العسكرية، بل أيضًا الأمن الغذائي، حيث تعتمد المواد الداخلة في صناعة الأسمدة بشكل كبير على الإمدادات القادمة من مضيق هرمز، ما يجعل الأزمة أكثر تعقيدًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى الرئيس السيسي دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

