امتلأت وسائل الإعلام الأمريكية خلال الساعات الـ48 الماضية بتصريحات سرية من مسؤولين في إدارة ترامب حول عمليات برية محتملة ضد إيران، لكن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" تلتزم الصمت التام تقريبًا، وفق قناة "سي إن إن" الإخبارية اليوم الأحد.

في الواقع، يبدو أن أسلوب الإدارة في إيصال رسالتها بشأن الحرب آخذ في التغير.

ففي الأسبوعين الأولين، عقد وزير الدفاع بيت هيجسيث مؤتمرات صحفية كل يومين تقريبًا، برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين. ورغم أن هذه المؤتمرات كانت مُنسقة بدقة ومُقيدة الوصول إليها، إلا أنها كانت على الأقل فرصة لمحاولة طرح بعض الأسئلة الصعبة على الجيش الأمريكي بشكل رسمي.

لكن لم يُعقد أي من هذه المؤتمرات منذ 11 يومًا، وفق القناة.

مثّلت هذه التحديثات تغييرا مؤقتا في النهج العام لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التواصل خلال هذه الولاية، حيث هيمن البيت الأبيض على الخطاب الإعلامي.

خلال الأشهر الستة الماضية، لم تعقد الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارتا الخارجية والدفاع، أي مؤتمرات صحفية رسمية تقريباً، خشية أن تطغى على التجمعات الصحفية اليومية أمام الرئيس أو الإحاطات الإعلامية التي تقدمها سكرتيرته الصحفية كارولين ليفيت.