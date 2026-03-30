"سي إن إن": البنتاجون يلتزم الصمت بعد مؤتمرات صحفية مبكرة حول الحرب

كتب : مصراوي

11:07 م 30/03/2026

البنتاجون

امتلأت وسائل الإعلام الأمريكية خلال الساعات الـ48 الماضية بتصريحات سرية من مسؤولين في إدارة ترامب حول عمليات برية محتملة ضد إيران، لكن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" تلتزم الصمت التام تقريبًا، وفق قناة "سي إن إن" الإخبارية اليوم الأحد.
في الواقع، يبدو أن أسلوب الإدارة في إيصال رسالتها بشأن الحرب آخذ في التغير.
ففي الأسبوعين الأولين، عقد وزير الدفاع بيت هيجسيث مؤتمرات صحفية كل يومين تقريبًا، برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين. ورغم أن هذه المؤتمرات كانت مُنسقة بدقة ومُقيدة الوصول إليها، إلا أنها كانت على الأقل فرصة لمحاولة طرح بعض الأسئلة الصعبة على الجيش الأمريكي بشكل رسمي.
لكن لم يُعقد أي من هذه المؤتمرات منذ 11 يومًا، وفق القناة.
مثّلت هذه التحديثات تغييرا مؤقتا في النهج العام لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التواصل خلال هذه الولاية، حيث هيمن البيت الأبيض على الخطاب الإعلامي.
خلال الأشهر الستة الماضية، لم تعقد الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارتا الخارجية والدفاع، أي مؤتمرات صحفية رسمية تقريباً، خشية أن تطغى على التجمعات الصحفية اليومية أمام الرئيس أو الإحاطات الإعلامية التي تقدمها سكرتيرته الصحفية كارولين ليفيت.

البنتاجون حرب إيران إيران وأمريكا ترامب البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
بعد 31 يوما من الحرب.. إيران تعلن رفضها لكافة المقترحات الأمريكية للتفاوض
شئون عربية و دولية

بعد 31 يوما من الحرب.. إيران تعلن رفضها لكافة المقترحات الأمريكية للتفاوض
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
حكايات الناس

حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها