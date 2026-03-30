قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الاثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تروّجان لحديث عن المصالحة مع طهران، بينما تواصلان في الوقت نفسه تهديد أمن بلاده.

وكتب قاليباف في منشور عبر منصة "إكس": "يروج العدو لمصالحه على أنها أخبار، بينما يهدد أمتنا في الوقت نفسه، وهو خطأ فادح، فإذا أصابوا هدفًا واحدًا، فسيخسرون أهدافًا كثيرة".

وأضاف أن "شعب إيران، بقيادة المرشد الأعلى، سيجعل العدو يندم على عدوانه، وسيستعيد حقوقه".

يذكر أن قاليباف قد أكد في تصريحات له أمس، أن خصوم إيران كانوا يعتقدون أنهم قادرون على تدمير قدراتها الجوية والبحرية والصاروخية، بل والسعي إلى إسقاط النظام في طهران، مشيرًا إلى أن من بين أهداف خصوم بلاده فتح مضيق هرمز، مؤكدًا: "المضيق كان مفتوحًا قبل الحرب"، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف أصبح الآن "مجرد أمنية لدى الإدارة الأمريكية".