تحت عنوان "اصمتوا.. مصر منا ونحن منها"، خط الكاتب أحمد الجار الله، عميد الصحافة الكويتية، مقالًا فند فيه حملات التشويه التي تستهدف الدولة المصرية، كاشفًا النقاب عن المخططات المشبوهة التي تسعى لزعزعة أركان التحالف "المصري-الخليجي".

في مقاله المنشور بجريدة "السياسة" (العدد 20128 بتاريخ 29 مارس 2026)، جزم "الجار الله" بأن الصلة بين مصر وأشقائها العرب ليست مجرد توافق سياسي تفرضه الظروف، بل هي رابطة دم وعقيدة ضاربة في عمق التاريخ لأكثر من 14 قرنًا، واستحضر الكاتب مكانة السيدة "مارية القبطية" لدى النبي صلى الله عليه وسلم، كرمزية للقدسية والارتباط التاريخي، موجهًا توبيخًا حادًا لكل من تسول له نفسه التطاول على الشعب المصري أو قيادته.

أوضح أحمد الجار الله، أن هناك محاولات متعمدة لخلط الأوراق وتزييف الوعي تقودها قوى إقليمية، مشددًا على أن إيران التي ترفع شعار تحرير القدس، لم تقدم طوال 47 عامًا سوى الخراب للعواصم العربية (بغداد، دمشق، بيروت، صنعاء) عبر أذرعها الميليشاوية، وخطر "الأطماع الفارسية" وتدخلاتها الطائفية قد تجاوز في آثاره التدميرية ما خلفه وجود إسرائيل في المنطقة.

وأكد الكاتب بشأن ملف القواعد العسكرية، أن وجودها في الخليج هو ضرورة أمنية فرضها السلوك العدواني الإيراني وتهديداته المتكررة للملاحة والمقدسات، معتبرًا أن من يتباكون اليوم على السيادة هم أنفسهم من طعنوا العروبة في مقتل.

مصر.. صمام أمان الخليج

دعا الكاتب الكويتي، إلى لجم أصوات البذاءة الصادرة من قلة خليجية تهاجم مصر، مؤكدًا أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يعبرون عن التوجهات الرسمية أو النبض الشعبي لدول مجلس التعاون، مشيدًا بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وواصفًا الجيش المصري بأنه درع المنطقة وصمام أمانها الحقيقي.

وقال: "إننا في الخليج، وفي ظل قياداتنا الحكيمة، ندرك يقينًا أن أمننا مرتبط عضويًا بأمن مصر، وأي محاولة لابتزاز القاهرة أو النيل من دورها الريادي هي في الحقيقة استهداف مباشر للعمق الاستراتيجي للخليج العربي".

وأكد عميد الصحافة الكويتية، على حتمية الالتفاف حول قلب العروبة النابض، مجددًا أمره للمزايدين بالصمت؛ لأن العلاقات بين مصر والخليج صلبة وغير قابلة للاختراق.

وتابع: مصر منا ونحن منها.. واقع لن يغيره ضجيج الصغار".