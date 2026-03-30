قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، غد الثلاثاء، بناء على طلب فرنسا، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ثلاثة من جنود قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وصرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا بأن جنود حفظ السلام الثلاثة الذين قُتلوا كانوا من الجيش الإندونيسي، ولكن لم يتم تحديد هوية الجهة المسؤولة عن المقذوف والانفجار اللذين أوديا بحياة الجنود الثلاثة، وتؤكد الأمم المتحدة أن التحقيقات لا تزال جارية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال لاكروا إن الأمم المتحدة تدين الحوادث غير المقبولة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين في جنوب لبنان.

وأضاف المسؤول الأممي "يجب ألا يستهدف جنود حفظ السلام أبدا، وتجري اليونيفيل تحقيقا في هذه الحوادث لتحديد ملابساتها".