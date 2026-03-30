مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بعد مقتل 3 من قوات حفظ السلام في لبنان

كتب : مصراوي

10:49 م 30/03/2026

مجلس الأمن

قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، غد الثلاثاء، بناء على طلب فرنسا، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ثلاثة من جنود قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وصرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا بأن جنود حفظ السلام الثلاثة الذين قُتلوا كانوا من الجيش الإندونيسي، ولكن لم يتم تحديد هوية الجهة المسؤولة عن المقذوف والانفجار اللذين أوديا بحياة الجنود الثلاثة، وتؤكد الأمم المتحدة أن التحقيقات لا تزال جارية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال لاكروا إن الأمم المتحدة تدين الحوادث غير المقبولة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين في جنوب لبنان.
وأضاف المسؤول الأممي "يجب ألا يستهدف جنود حفظ السلام أبدا، وتجري اليونيفيل تحقيقا في هذه الحوادث لتحديد ملابساتها".

مجلس الأمن لبنان اليونيفيل إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير التموين: الأسعار الحالية للسلع الأساسية أقل مما كانت عليه قبل عام
أخبار مصر

وزير التموين: الأسعار الحالية للسلع الأساسية أقل مما كانت عليه قبل عام
بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
شئون عربية و دولية

بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
شئون عربية و دولية

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها