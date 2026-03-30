بالأرقام.. هل تصلح مقارنة وزير الإعلام بالخبز مع فرنسا؟

أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي لـ"مصراوي"، أن المقارنة بين الحد الأدنى للأجور في مصر ودول أخرى استنادًا إلى سعر رغيف الخبز فقط "غير دقيقة وغير علمية"، موضحًا أن تحديد الحد الأدنى يعتمد بالأساس على ما يعرف بـ"سلة الغذاء" أو السلة الأساسية للاستهلاك، وليس على سلعة واحدة.

وأوضح أن الدول تبني سياساتها الخاصة بالأجور وفقًا لعدة معايير، في مقدمتها تكلفة المعيشة الشاملة، وقدرة الاقتصاد، ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بشكل أكبر على "قدرة الدولة" في تحديد مستويات الأجور، إلى جانب مؤشرات التضخم.

الحد الأدنى للأجور في مصر يتمتع بقدرة شرائية حقيقية

خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الحد الأدنى للأجور في مصر البالغ 7 آلاف جنيه يتمتع بقدرة شرائية حقيقية، خاصة عند قياسه بالسلع الأساسية مثل الخبز المدعم، موضحًا أن سعر الرغيف يتيح للمواطن شراء نحو 35 ألف رغيف شهريًا، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا نحو 1800 يورو، ما يمكن المواطن هناك من شراء نحو 1500 رغيف فقط رغم ارتفاع الأجور.

وأضاف أن استمرار دعم الخبز يعكس التزام الدولة بحماية المواطنين في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن الحفاظ على سعر ووزن الرغيف يمثل أولوية، وأن هذه المقارنات تهدف لإبراز القيمة الحقيقية للدعم وضرورة تقييم الأجور وفق القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.

مقارنة الخبز بين مصر وفرنسا: أسعار وأوزان مختلفة

وبحسب موقع كارفور فرنسا، يباع باجيت روستيك وزن 250 جرامًا بسعر يقارب 0.99 يورو للقطعة، دون خصم أي عروض خاصة، مع إمكانية اختلاف السعر قليلًا حسب الفرع أو طريقة الشراء، سواء من المتجر مباشرة أو عبر التوصيل.

ويعني ذلك أن رغيف الباجيت الفرنسي الذي يزن 250 جرامًا يكلف نحو 0.99 يورو، بينما يصل سعر كيلو الباجيت إلى حوالي 3.96 يورو، وهو سعر السوق في فرنسا وليس مدعومًا.

وبالمقارنة مع مصر، فإن رغيف الخبز البلدي المدعم يزن حوالي 90 جرامًا ويباع بسعر 20 قرشًا فقط، أي أن الرغيف المصري أقل وزنًا وسعرًا بشكل كبير مقارنة بالباجيت الفرنسي. كما أن الحصول على الخبز المدعم في مصر محدود، إذ يحصل المستفيد عادةً على 5 أرغفة فقط يوميًا، ما يدفع كثيرين إلى اللجوء لشراء الخبز السياحي الحر.

وبحسب بيانات وزارة التموين، يصل سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا إلى 2 جنيه، و60 جرامًا إلى 1.5 جنيه، و40 جرامًا إلى 1 جنيه، بينما خبز الفينو يصل سعر الرغيف وزن 50 جرامًا إلى 2 جنيه، و40 جرامًا إلى 1.5 جنيه، و30 جرامًا إلى 1 جنيه، مع إلزام المخابز بالإعلان بوضوح عن الأسعار والأوزان على واجهة المحل.

وتوضح هذه الفروقات في الوزن والسعر أن مقارنة عدد الأرغفة بين البلدين تحتاج إلى معيار موحد للوزن والسعر لتكون المقارنة دقيقة وتعكس الواقع بشكل أفضل.

زيادات الأجور مرتبطة بالتضخم والموازنة العامة

وأضاف النحاس أن زيادات الأجور والمعاشات ترتبط عادة بمعدلات التضخم السنوية، حيث يتم تحديد نسب الزيادة في نطاق يتماشى مع هذه المعدلات، والتي قد تتراوح غالبًا بين 10% و15%، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار النحاس إلى أن أرقام الزيادات يتم إعدادها مسبقًا ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة قبل عرضها على البرلمان، موضحًا أن هذه الإجراءات تعد "روتينية ودستورية"، وتشمل تحديد إجمالي المصروفات والإيرادات وحجم العجز، بما في ذلك مخصصات الأجور والمعاشات بعد الزيادة.

ولفت إلى أن الإعلان المبكر عن زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات قبل إقرار الموازنة يأتي في إطار التهيئة، خاصة في ظل موجات ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن التطبيق الفعلي لهذه الزيادات يبدأ عادة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو.

وأضاف أن الجدل المتكرر حول توقيت الزيادات سنويًا يعود إلى تكرار نفس الآلية، حيث يتم الإعلان عنها قبل التنفيذ بفترة، بينما يظل موعد التطبيق ثابتًا، وهو ما يخلق حالة من الترقب لدى المواطنين.

