مصر تدين استهداف منشآت عسكرية ومدنية في الكويت

كتب : أسماء البتاكوشي

02:25 م 30/03/2026

وزارة الخارجية المصرية

أدانت مصر الهجمات التي استهدفت منشآت عسكرية ومدنية في دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ودول الخليج في مواجهة التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن القاهرة تدين "بأشد العبارات" الاعتداءات التي طالت معسكرًا للقوات المسلحة، ومحطة لتوليد الكهرباء، وأخرى لتحلية المياه، وأسفرت عن إصابة عدد من العسكريين.

وأكدت مصر أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لسيادة الكويت وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

كما شددت على دعمها للإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها القومي وسلامة أراضيها، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وفيما سبق أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد عدد من الهجمات الجوية، شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت 14 صاروخًا باليستيًا و12 طائرة مسيّرة، مشيرًا إلى أن بعضها استهدف أحد المعسكرات العسكرية.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، حيث يتلقون العلاج، إلى جانب وقوع أضرار مادية في الموقع المستهدف.

كما أشار إلى استهداف مستودعات تابعة لإحدى الشركات اللوجستية الخاصة، ما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وبيّن أن إجمالي التهديدات الجوية التي تم رصدها منذ بدء التصعيد في 28 فبراير 2026 بلغ 307 صواريخ باليستية، وصاروخين جوالين، و616 طائرة مسيّرة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بدرجة عالية من الجاهزية، مع الالتزام بحماية أمن البلاد واستقرارها.

وزارة الخارجية مصر الكويت الحرب على الخليج إيران إيران وأمريكا

