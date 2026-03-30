أدانت مصر الهجمات التي استهدفت منشآت عسكرية ومدنية في دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ودول الخليج في مواجهة التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن القاهرة تدين "بأشد العبارات" الاعتداءات التي طالت معسكرًا للقوات المسلحة، ومحطة لتوليد الكهرباء، وأخرى لتحلية المياه، وأسفرت عن إصابة عدد من العسكريين.

وأكدت مصر أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لسيادة الكويت وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

كما شددت على دعمها للإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها القومي وسلامة أراضيها، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وفيما سبق أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد عدد من الهجمات الجوية، شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت 14 صاروخًا باليستيًا و12 طائرة مسيّرة، مشيرًا إلى أن بعضها استهدف أحد المعسكرات العسكرية.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، حيث يتلقون العلاج، إلى جانب وقوع أضرار مادية في الموقع المستهدف.

كما أشار إلى استهداف مستودعات تابعة لإحدى الشركات اللوجستية الخاصة، ما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

بيان رقم (45)



صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان



رصدت القوات المسلحة خلال الـ (24) ساعة الماضية عدد (14) صاروخًا باليستيًا معاديًا، وعدد (12) طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد نتج عن ذلك استهداف أحد المعسكرات التابعة… pic.twitter.com/RxX2LX66tE — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 29, 2026

وبيّن أن إجمالي التهديدات الجوية التي تم رصدها منذ بدء التصعيد في 28 فبراير 2026 بلغ 307 صواريخ باليستية، وصاروخين جوالين، و616 طائرة مسيّرة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بدرجة عالية من الجاهزية، مع الالتزام بحماية أمن البلاد واستقرارها.