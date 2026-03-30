قفز سعر الدولار اليوم للمرة الثالثة مقابل الجنيه محققًا مستوى قياسي جديد، بقيمة تتراوح بين 97 و99 قرشًا، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، في 5 بنوك وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.5 جنيه للشراء، و 54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.



بنك مصر: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 99 قرشًا للشراء والبيع.



