الخارجية تتابع أزمة نقل جثامين المتوفين المصريين من الكويت

كتب : أسماء البتاكوشي

10:44 ص 30/03/2026 تعديل في 11:01 ص

تواصل وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، جهودها لمعالجة أوضاع المصريين في الكويت، حيث أعلنت نجاحها في نقل جثامين عدد من المتوفين، إلى جانب تسهيل عودة مئات المواطنين إلى البلاد.

وأفادت الوزارة بأنه تم شحن 10 جثامين لمواطنين مصريين توفوا خلال الأيام الماضية لأسباب طبيعية وطبية، عبر رحلة طيران خاصة إلى القاهرة، في إطار الاستجابة لمطالب أسرهم.

كما نجحت الجهود القنصلية في تسيير عودة 319 مواطنًا مصريًا من الكويت إلى مصر، من بينهم مخالفون للإقامة تم الإفراج عنهم، وذلك ضمن خطة متابعة أوضاع المصريين بالخارج وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، السفير حداد الجوهري، إن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أوضاع المصريين في الكويت، مشيدًا بالتعاون مع السلطات الكويتية والسعودية، والذي أسهم في تسهيل دخول آلاف المصريين العالقين إلى الأراضي السعودية عبر المنافذ الحدودية.

وتوفي عدد من المصريين في الكويت خلال الأيام الماضية أثناء أداء عملهم، بينهم شاب يُدعى علي حسن من محافظة سوهاج، كان يعمل في الكويت منذ ثماني سنوات وكان يستعد للعودة إلى مصر لإقامة حفل زفافه، قبل أن يتوفى في أول أيام عيد الفطر.

كما توفي أيمن عبد اللطيف من محافظة قنا أثناء عمله في الكويت، حيث تم دفنه هناك في ظل صعوبات نقل الجثمان بسبب ظروف الحرب في المنطقة، إلى جانب شاب ثالث يُدعى حسن.

فيديو قد يعجبك



بالفيديو.. شاهد لحظة اعتقال روبوت بشري بعد إثارة ذعر امرأة
كيف تدعم الألياف الموجودة في الموز حركة الأمعاء والهضم؟
مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
المونوريل والقطار السريع.. تحرك حكومي عاجل لحسم التعويضات وتسريع التنفيذ
"أرفض استغلال اسمي".. هاني رمزي يرد على اتهامات إفشاء أسرار الأهلي
الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس