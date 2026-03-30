خوفا من هجوم إيراني.. جامعات أمريكية في الشرق الأوسط تتحول للتعليم عن بُعد

كتب : مصراوي

08:07 ص 30/03/2026

جامعات أمريكية

وكالات

انتقلت فروع جامعات أمريكية في الشرق الأوسط إلى التعليم عن بعد في ظل مخاوف متزايدة من احتمال استهداف إيران مقارها في دول المنطقة، ردا على القصف الأمريكي لجامعات في إيران.

نشرت الجامعة الأمريكية في بيروت، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بيانا أكدت فيه اعتمادها للتعليم عن بُعد يومي الإثنين والثلاثاء كإجراء احترازي، مع استثناء الموظفين الأساسيين من هذا القرار، على أن تُعلَّق خلال هذين اليومين كافة الأنشطة التعليمية والامتحانات التي تتطلب الحضور الشخصي.

شددت الجامعة على أن سلامة المجتمع الجامعي تبقى الأولوية القصوى، موضحة في بيانها: "لا يوجد لدينا أي دليل على تهديدات مباشرة ضد جامعتنا أو حرمها الجامعي أو مراكزها الطبية، وحرصا منا على سلامتكم سنعمل بنظام التعليم عن بُعد بالكامل يومي الإثنين والثلاثاء باستثناء الموظفين الأساسيين".

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الجامعة الأمريكية في الشارقة مواصلة العمل بنظام التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر، مع إجراء جميع الأنشطة الأكاديمية عبر الإنترنت، بما في ذلك المحاضرات والاختبارات.

جاء في بيان الجامعة على منصة "إكس": "ستواصل الجامعة العمل بنظام التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر، وذلك مع استمرارنا في متابعة التطورات وإيلاء أولوية أولى لسلامة وأمن مجتمعنا الجامعي. خلال هذه الفترة، ستستمر جميع الأنشطة الأكاديمية، بما في ذلك المحاضرات عبر الإنترنت".

ويُشار إلى وجود العديد من الجامعات الأمريكية في دول المنطقة تحت مسميات مختلفة، تُنسب إلى ولايات أمريكية أو مدن شهيرة فيها.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة أصفهان للتكنولوجيا في إيران، أمس، أنها "تعرضت للمرة الثانية لهجوم جوي وحشي من قبل المعتدين الصهاينة والأمريكيين".

وجاء هذا الاستهداف عقب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، أعلن فيه أن "استهداف الجامعات والمراكز البحثية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل سيجعل الجامعات الإسرائيلية والأمريكية هدفاً مشروعاً للرد".

حدد البيان مهلة للولايات المتحدة حتى ظهر يوم الإثنين 30 مارس لإصدار بيان رسمي يدين الغارات على الجامعات الإيرانية، محذرا من أن عدم الالتزام سيجعل الجامعات الأمريكية والإسرائيلية عرضة للانتقام.

على صعيد متصل، أدان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بأشد العبارات الاستهداف، أو التهديد باستهداف، للبنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس، والجامعات، والمستشفيات، وشبكات المياه، ومرافق الطاقة، ومراكز النقل، والمناطق السكنية، وفقا لروسيا اليوم.

