أظهر مقطع فيديو متداول، السبت، تحليق مروحيات أمريكية على ارتفاع منخفض داخل الأجواء الإيرانية، في إطار عمليات بحث عن أحد الطيارين المفقودين بعد سقوط طائرة عسكرية.

ويأتي ذلك في ظل سباق بين الولايات المتحدة وإيران لتحديد مصير أحد الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة التي تحطمت داخل الأراضي الإيرانية، في حادث يُعد الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أسقطت الطائرة، مشيرة إلى أنها من طراز "إف-15-إي"، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أحد الطيارين تمكن من القفز بالمظلة وتم إخراجه من إيران عبر عملية نفذتها قوات خاصة في جنوب غرب البلاد، بينما لا يزال مصير الطيار الثاني مجهولًا.

Missing US pilot — STILL NOT FOUND



Iran ramps up SEARCH OPERATIONS — Nour News



Video captures American helicopters TRYING TO LOCATE DOWNED PILOT — RT (@RT_com) April 3, 2026



وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC، إن هذه التطورات "لا تغيّر شيئًا على الإطلاق" فيما يتعلق بإمكانية إجراء مفاوضات مع طهران لإنهاء النزاع، الذي بات يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات قال إنها لحطام الطائرة، معلنًا تقديم مكافأة مالية لمن يعثر على الطيارين.

من جانبه، أوضح هيوستن كانتويل، وهو طيار سابق في سلاح الجو الأمريكي، أن القوات الخاصة تحافظ دائمًا على جاهزية وحدات إنقاذ للتدخل في مثل هذه الحالات، خاصة عند سقوط طائرات في مناطق معادية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة سقطت قرب مضيق هرمز، وأن قائدها تم إنقاذه.

واكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي تم إطلاعه على حادث فقدان الطائرة في جنوب غرب إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية.