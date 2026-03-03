الهلال الأحمر الإيراني: مقتل 787 شخصًا منذ اندلاع الحرب
كتب : أحمد جمعة
الهلال الأحمر الإيراني
أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مقتل 787 شخصًا جراء الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت الماضي.
ووفق تدوينة نشرها الهلال الأحمر الإيراني على إكس، الثلاثاء، تأثرت 153 مدينة إيرانية بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية.
فوری/ #اطلاعیه شماره ۵ جمعیت #هلالاحمر:— جمعیت هلالاحمر ایران (@Iranian_RCS) March 3, 2026
افزایش شمار شهدای حملات آمریکایی- صهیونی به #۷۸۷ نفر/ حضور و مشارکت ۱۰۰۹ تیم امدادی در ۱۵۳ شهرستان درگیر حملات pic.twitter.com/ppTyUtDGfI
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بمقتل وإصابة 5 أشخاص على الأقل في غارات جوية على مدينة همدان غرب إيران.
كما وردت أنباء عن وقوع إضرابات في مدن أخرى، بما في ذلك أصفهان وشيراز، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.