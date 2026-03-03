إعلان

الهلال الأحمر الإيراني: مقتل 787 شخصًا منذ اندلاع الحرب

كتب : أحمد جمعة

11:56 ص 03/03/2026

الهلال الأحمر الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مقتل 787 شخصًا جراء الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت الماضي.

ووفق تدوينة نشرها الهلال الأحمر الإيراني على إكس، الثلاثاء، تأثرت 153 مدينة إيرانية بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بمقتل وإصابة 5 أشخاص على الأقل في غارات جوية على مدينة همدان غرب إيران.

كما وردت أنباء عن وقوع إضرابات في مدن أخرى، بما في ذلك أصفهان وشيراز، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهلال الأحمر الإيراني الحرس الثوري هجمات على الخليج الحرب على إيران هجمات إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان