أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مقتل 787 شخصًا جراء الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت الماضي.

ووفق تدوينة نشرها الهلال الأحمر الإيراني على إكس، الثلاثاء، تأثرت 153 مدينة إيرانية بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

فوری/ #اطلاعیه شماره ۵ جمعیت #هلال‌احمر:

افزایش شمار شهدای حملات آمریکایی- صهیونی به #۷۸۷ نفر/ حضور و مشارکت ۱۰۰۹ تیم امدادی در ۱۵۳ شهرستان درگیر حملات pic.twitter.com/ppTyUtDGfI — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 3, 2026

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بمقتل وإصابة 5 أشخاص على الأقل في غارات جوية على مدينة همدان غرب إيران.

كما وردت أنباء عن وقوع إضرابات في مدن أخرى، بما في ذلك أصفهان وشيراز، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.