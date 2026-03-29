شارك مئات الآلاف من الأمريكيين، أمس السبت، في مسيرات "يوم لا للملوك"، احتجاجًا على إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ثالث فعالية وطنية من نوعها منذ توليه منصبه. وشهدت البلاد تنظيم أكثر من 3100 مظاهرة في جميع الولايات الخمسين، بزيادة نحو 500 فعالية عن أكتوبر الماضي، وفق المنظمين، الذين توقعوا مشاركة نحو 9 ملايين شخص في الحدث هذا العام.

المتظاهرون يطالبون بإنهاء الحرب على إيران

وسار المتظاهرون في ضواحي المدن الكبرى والبلدات الصغيرة حاملين لافتات وارتدوا أزياء تنكرية قابلة للنفخ، تحت شعار "لا ملوك"، فيما شهدت العديد من الولايات ذات الميول الجمهورية، مثل تكساس وفلوريدا وأوهايو، تنظيم أكثر من 100 فعالية لكل منها، كما شاركت مجتمعات ريفية للمرة الأولى، من سيوارد بألاسكا إلى إيست غلاسير بارك في مونتانا.

7 million Americans in the streets today protesting for freedom.

3,000 cities and towns. Every single state. “No Kings” protests against the authoritarianism of the Trump. This is one of the largest demonstrations in American history.



وفي مدن مثل بورتلاند، أوريغون، صادف الاحتجاج قرع الطبول ورفع لافتات كتب عليها "لا للحرب" و"الوضع سيء للغاية"، وتصدر المتظاهرون مطالبهم بوقف حملات إنفاذ قوانين الهجرة، وإنهاء الحرب مع إيران، والتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

حوادث وأعمال شغب والشرطة تعتقل المتظاهرين

وشهدت بعض المدن حوادث، ففي لوس أنجلوس اعتقلت الشرطة "عدة" أشخاص بعد أعمال شغب قرب مبنى وزارة الأمن الداخلي، واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحرضين الذين ألقوا كتل خرسانية وزجاجات على سياج المبنى، أما في مدن مثل بوينتون بيتش، فلوريدا، فقد بقيت الاحتجاجات سلمية بشكل عام، رغم وقوع مشادات كلامية بين المتظاهرين ومؤيدي ترامب.

Demonstrators denouncing US President Donald Trump's policies took over streets across the US on Saturday, for the third ‘No Kings’ rally.



More than 3,200 events were planned in all 50 states against what protesters see as an authoritarian form of governance.

وأكدت زرا ليفين، المؤسسة المشاركة لمنظمة "إنديفيزيبل"، أن مسيرات "لا ملوك" تهدف إلى توفير مساحة آمنة لجميع الأمريكيين لممارسة حقوقهم الوطنية بطريقة سلمية، مع استمرار التغطية الإعلامية لاحتجاجات واسعة النطاق.

هذه المسيرات تمثل ثالث جولة كبرى، بعد أن جمعت الجولتان السابقتان في يونيو وأكتوبر أكثر من 5 و7 ملايين مشارك على التوالي، ما يعكس استمرار الاحتجاج الشعبي ضد سياسات إدارة ترامب على نطاق واسع.