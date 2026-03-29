إعلان

"لا للملوك".. 3 آلاف مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب |فيديو وصور

كتب : محمد جعفر

12:36 م 29/03/2026
    مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب (2)
    مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب (1)
    مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب (3)
    مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب (4)
    مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب (7)
    مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب (5)
    مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب (8)
    مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب (6)
    مظاهرة تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك مئات الآلاف من الأمريكيين، أمس السبت، في مسيرات "يوم لا للملوك"، احتجاجًا على إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ثالث فعالية وطنية من نوعها منذ توليه منصبه. وشهدت البلاد تنظيم أكثر من 3100 مظاهرة في جميع الولايات الخمسين، بزيادة نحو 500 فعالية عن أكتوبر الماضي، وفق المنظمين، الذين توقعوا مشاركة نحو 9 ملايين شخص في الحدث هذا العام.

المتظاهرون يطالبون بإنهاء الحرب على إيران

وسار المتظاهرون في ضواحي المدن الكبرى والبلدات الصغيرة حاملين لافتات وارتدوا أزياء تنكرية قابلة للنفخ، تحت شعار "لا ملوك"، فيما شهدت العديد من الولايات ذات الميول الجمهورية، مثل تكساس وفلوريدا وأوهايو، تنظيم أكثر من 100 فعالية لكل منها، كما شاركت مجتمعات ريفية للمرة الأولى، من سيوارد بألاسكا إلى إيست غلاسير بارك في مونتانا.

وفي مدن مثل بورتلاند، أوريغون، صادف الاحتجاج قرع الطبول ورفع لافتات كتب عليها "لا للحرب" و"الوضع سيء للغاية"، وتصدر المتظاهرون مطالبهم بوقف حملات إنفاذ قوانين الهجرة، وإنهاء الحرب مع إيران، والتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

حوادث وأعمال شغب والشرطة تعتقل المتظاهرين

وشهدت بعض المدن حوادث، ففي لوس أنجلوس اعتقلت الشرطة "عدة" أشخاص بعد أعمال شغب قرب مبنى وزارة الأمن الداخلي، واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحرضين الذين ألقوا كتل خرسانية وزجاجات على سياج المبنى، أما في مدن مثل بوينتون بيتش، فلوريدا، فقد بقيت الاحتجاجات سلمية بشكل عام، رغم وقوع مشادات كلامية بين المتظاهرين ومؤيدي ترامب.

وأكدت زرا ليفين، المؤسسة المشاركة لمنظمة "إنديفيزيبل"، أن مسيرات "لا ملوك" تهدف إلى توفير مساحة آمنة لجميع الأمريكيين لممارسة حقوقهم الوطنية بطريقة سلمية، مع استمرار التغطية الإعلامية لاحتجاجات واسعة النطاق.

هذه المسيرات تمثل ثالث جولة كبرى، بعد أن جمعت الجولتان السابقتان في يونيو وأكتوبر أكثر من 5 و7 ملايين مشارك على التوالي، ما يعكس استمرار الاحتجاج الشعبي ضد سياسات إدارة ترامب على نطاق واسع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرات لا للملوك احتجاجات أمريكا دونالد ترامب حرب إيران مظاهرات أمريكا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

