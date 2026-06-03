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بعد هجوم إيراني.. تعليق الملاحة الجوية في الكويت

كتب : محمود الطوخي

09:58 ص 03/06/2026

الملاحة الجوية في الكويت

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تعرض مطار الكويت الدولي لأضرار مادية وإصابات بشرية جراء هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن تعليق كامل لحركة الملاحة الجوية في البلاد.

تداعيات هجوم مطار الكويت وتصاعد حرب إيران

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، نقلا عن وزارة الدفاع، بأن القصف الصاروخي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص الذين يتلقون حاليا الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى وقوع أضرار جسيمة في مبنى الركاب رقم 1 بالمطار.

وذكرت التقارير الإعلامية المحلية أن مبنى الركاب رقم 1، الذي يعد المحور الرئيسي للرحلات الدولية، قد أعيد افتتاحه يوم الاثنين الماضي فقط، بعد ترميم الأضرار التي لحقت به جراء هجوم إيراني سابق وقع في أواخر فبراير الماضي.

فشل استهداف القوات الأمريكية

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فشل محاولة إيرانية أخرى استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت صباح اليوم الأربعاء.

وأكد البيان أن موجة إضافية من الطائرات الإيرانية المسيرة حاولت مهاجمة الأهداف، إلا أنها فشلت في إحداث أي تأثير على الأهداف المقصودة.

وشددت القيادة المركزية على عدم وقوع أي خسائر أو أضرار في الأفراد أو الأصول الأمريكية جراء هذه المحاولة، ما يعكس تصاعد حدة المواجهة في سياق صراع إيران وأمريكا المستمر.

نفي استهداف القواعد في سياق حرب إيران

رفض الجيش الأمريكي في وقت سابق الادعاءات التي زعمت نجاح إيران في ضرب مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أو استهداف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة.

وجدد الجيش تأكيده على أن كافة الهجمات الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية باءت بالفشل ولم تحقق أهدافها.

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