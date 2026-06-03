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دكتور أوز: ترامب يتمتع بقدرة فريدة على مواصلة العمل بنشاط وحيوية طوال اليوم

كتب : وكالات

08:43 ص 03/06/2026

دونالد ترامب

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أكد مسؤول طبي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير يتمتع بصحة مذهلة، بعد فشل الفحص الطبي الروتيني في تبديد التساؤلات المحيطة بحالته الصحية.

كان محمد أوز، مدير مراكز الرعاية والخدمات الطبية الأمريكية، يتحدث إلى الصحفيين بعد صدور تقرير طبي عن حالة ترامب الصحية الجمعة الماضية.

قال أوز، المعروف باسم "الدكتور أوز" نسبة إلى البرنامج التلفزيوني الذي قدمه لأكثر من عقد، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "إذا نظرتم إلى هذه السجلات، إنها مذهلة".

أضاف: "هذا القدر من الطاقة وهذا المستوى من التركيز الذهني لا يأتيان من فراغ والرئيس يتمتع بقدرة فريدة على مواصلة العمل بنشاط وحيوية طوال اليوم".

يُذكر أن ترامب الذي سيبلغ الثمانين في 14 يونيو، هو أكبر شخص يتولى رئاسة الولايات المتحدة على الإطلاق.

وذكر تقرير طبي صدر الأسبوع الماضي، أنه يتمتع بصحة "ممتازة" ولكنه بحاجة إلى إنقاص وزنه.

ورفض أوز التساؤلات بشأن سبب خضوع ترامب لثلاثة فحوص طبية "سنوية" خلال العام الماضي، مقارنة بفحص واحد سنويا لسلفه جو بايدن.

قال: "أعتقد فعلا أنه حريص على التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام"، مضيفا أن ترامب "دقيق للغاية".

وأثارت بعض المشاكل كظهور كدمات على يد ترامب وتورم كاحليه والنعاس الواضح في بعض الاجتماعات، تساؤلات إضافية بشأن صحته، وفقا لسكاي نيوز.

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