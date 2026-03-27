مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث إيران بطلب روسي

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة، الجمعة، لمناقشة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بطلب من روسيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية في موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، يفغيني أوسبينسكي، أن الطلب الروسي يأتي على خلفية استمرار استهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما يشمل منشآت تعليمية وصحية.

وحددت الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، موعد الجلسة في العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة منفصلة في جنيف، تركز على الهجوم الذي استهدف مدرسة في مدينة ميناب جنوب إيران في اليوم الأول للتصعيد.

واتهمت إيران كلًا من إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية عن الضربة، التي تقول إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، معظمهم من الأطفال، فيما نفت إسرائيل أي ضلوع لها، وأعلنت واشنطن فتح تحقيق في الواقعة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن نتائج أولية لتحقيق عسكري أمريكي، أن صاروخ "توماهوك" أصاب المدرسة نتيجة خطأ في تحديد الهدف.