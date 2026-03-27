قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يمكن السماح لأيديولوجية سيئة بامتلاك سلاح نووي، ونقدم خدمة كبيرة للعالم من خلال العملية ضد إيران.

وأضاف "ترامب"، أن إيران كانت ستمتلك سلاحا نوويا ما سيضر بإسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة، موضحًا أن الإيرانيون طلبوا تمديد مهلة عدم شن هجمات ضد منشآت الطاقة.

وأوضح: حققنا الانتصار ودمرنا الأسطول البحري وسلاح الجو الإيراني، وإيران كانت ستمتلك سلاحًا نوويًا لولا الضربات التي وجهت لها، وإيران وجهت ضربات لدول الخليج رغم عدم وجود أي مشاكل معها.

وتابع: سأدمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تقم طهران بما يجب عليها فعله، وحققنا الانتصار ودمرنا الأسطول البحري والسلاح الجوي الإيراني، وإيران طلبت مهلة 7 أيام وقدمت لها 10 أيام، وقضينا على قادة إيران ونعرف أين توجد البقية