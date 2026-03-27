ترامب: حققنا الانتصار ودمرنا الأسطول البحري وسلاح الجو الإيراني

كتب : محمد أبو بكر

12:05 ص 27/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يمكن السماح لأيديولوجية سيئة بامتلاك سلاح نووي، ونقدم خدمة كبيرة للعالم من خلال العملية ضد إيران.

وأضاف "ترامب"، أن إيران كانت ستمتلك سلاحا نوويا ما سيضر بإسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة، موضحًا أن الإيرانيون طلبوا تمديد مهلة عدم شن هجمات ضد منشآت الطاقة.

وأوضح: حققنا الانتصار ودمرنا الأسطول البحري وسلاح الجو الإيراني، وإيران كانت ستمتلك سلاحًا نوويًا لولا الضربات التي وجهت لها، وإيران وجهت ضربات لدول الخليج رغم عدم وجود أي مشاكل معها.

وتابع: سأدمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تقم طهران بما يجب عليها فعله، وحققنا الانتصار ودمرنا الأسطول البحري والسلاح الجوي الإيراني، وإيران طلبت مهلة 7 أيام وقدمت لها 10 أيام، وقضينا على قادة إيران ونعرف أين توجد البقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
شئون عربية و دولية

"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران

4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
أخبار مصر

4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان
شئون عربية و دولية

الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
رياضة عربية وعالمية

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
أخبار مصر

مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة