تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع

كتب : ميريت نادي

10:46 م 26/03/2026

البورصة المصرية

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 21.5 مليار جنيه خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

وعلى النقيض سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي شراء بنحو 212.4 مليون جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 51.7 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.3 مليار جنيه.

إجمالي قيمة التداولات خلال أسبوع

انخفض إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 64.4% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 281.7 مليار جنيه بعدد نحو 6.5 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 486 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوي 47001 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوي 12706 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوي 17722 نقطة.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية قيمة التداولات بالبورصة

