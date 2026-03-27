الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

كتب : وكالات

12:07 ص 27/03/2026

الإسعاف الإسرائيلية

أفادت الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 25 آخرين في نهاريا، إثر هجوم صاروخي من لبنان.

حزب الله يكثف استهداف مواقع جيش الاحتلال

وفي المقابل، أعلن حزب الله اللبناني، أنه هاجم بسرب من المسيّرات تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستوطنة شتولا.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ تجمعًا للقوات الإسرائيلية في بلدة القنطرة جنوبي لبنان.

وأشار إلى تنفيذ هجوم بمسيّرات انقضاضية استهدف مرابض مدفعية إسرائيلية في مستوطنة إيلون.

كما أوضح أنه قصف بقذائف مدفعية، للمرة الثالثة، تجمعًا للقوات الإسرائيلية في محيط المالكية.

وأكد كذلك قصف تجمع آخر للقوات الإسرائيلية بقذائف مدفعية في مدينة الخيام جنوبي لبنان.

