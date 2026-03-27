أصدرت إيران تحذيرًا، واسع النطاق لمشغلي الفنادق والمرافق المدنية في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الفنادق والمواقع التي تُستخدم لإيواء القوات الأمريكية قد تُعتبر أهدافاً دفاعية مشروعة إذا استمر استخدام هذه المواقع.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن المواقع المستخدمة من قبل القوات الأمريكية لا تقتصر على البحرين والإمارات، مشيرة إلى أن مواقع إقامة بديلة للقوات الأجنبية تم تحديدها في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا ولبنان وجيبوتي.

وأضافت المصادر، وفق وكالة فارس المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أن التحذير الموجَّه لمشغلي الفنادق شامل ونهائي، مؤكدة أن أي منشأة تستضيف قوات عسكرية أجنبية — بغض النظر عن موقعها الجغرافي، ستُعامل كهدف مشروع إذا لم يتم وقف النشاط المزعوم على الفور.

كان عباس عراقجي، صرح وزير الخارجية الإيراني، عبر منشور على منصة إكس، أن القوات الأمريكية غادرت قواعدها في دول الخليج الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وتقوم بالإقامة في فنادق ومكاتب.

وقال "عراقجي": "منذ بداية هذا الصراع، هرب الجنود الأمريكيون من قواعدهم العسكرية في دول الخليج للاختباء في الفنادق والمكاتب"، مدعيًا أن القوات الأمريكية تستخدم مواطني دول الخليج كدروع بشرية، داعيًا الفنادق في دول الخليج إلى رفض حجوزات العسكريين الأمريكيين.

وبحسب سي إن إن، لم يتم التحقق بشكل مستقل من المزاعم الواردة في تقرير فارس أو تصريحات عراقجي، ولم تصدر الولايات المتحدة أو مسؤولو مجلس التعاون الخليجي أي رد رسمي علني.