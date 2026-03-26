"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران

كتب : وكالات

11:59 م 26/03/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نقل بلاده أي معلومات استخباراتية إلى إيران، مؤكدًا أن الجميع يعرف إحداثيات القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأوضح وزير خارجية روسيا، أن موسكو ترتبط مع طهران باتفاقية تعاون عسكري تقني، وقد قدمت لها منتجات عسكرية في هذا الإطار.

وأشار الوزير الروسي إلى أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات نتيجة "مغامرة بدأت دون أي سبب".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو بعثت مرارا إشارات إلى واشنطن بضرورة إطلاق حوار لمعالجة المشاكل في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

