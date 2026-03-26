العراق يرفض أي اعتداء على الدول العربية ويدعو لتجنّيب المنطقة المزيد من التصعيد

كتب : د ب أ

09:22 م 26/03/2026

وزارة الخارجية العراقية

جدد العراق رفضه القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج العربي والأردن وذكر أن أمن الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي وأن استقرارَ المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها.

وأكد بيان لوزارة الخارجية العراقية التزام العراق بسياسته الخارجية القائمة على التوازن، وبناءِ علاقات تعاونٍ واحترام متبادل مع دول المنطقة والعالم، والعملِ المشتركِ لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التوترات، بما يخدم المصالح المشتركة ويُجنّب المنطقة مزيدا من التصعيد.

كما تؤكد الحكومةُ العراقيةُ وفق البيان "أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدستور والقانون. وتواصل الأجهزةُ الأمنيةُ العراقيةُ التنسيقَ والتعاونَ مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة". وأبدت وزارة الخارجية استعدادَها الكامل لتلقي أي معلوماتٍ أو أدلةٍ تتعلق بأي استهدافٍ ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار، والعملِ المشتركِ لمعالجتها بشكلٍ مسؤولٍ وسريع.

وجدد العراق رفضه استخدام أراضيه للاعتداء على أي دول أخرى، وأن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سيادة العراق، وتعزيز علاقاته الأخوية.

كما تؤكد الحكومة تواصلها مع الدول العربية لدعم المبادرات والجهود والعمل المشترك لوقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حرب إيران.. كيف وضعت أمريكا بين مقصلة الاستنزاف وسيناريو العراق؟
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. كيف وضعت أمريكا بين مقصلة الاستنزاف وسيناريو العراق؟
"بيدفعوا فلوس للجنائيين في الحبس".. الداخلية ترد على شكاوى من أهالي نزلاء
حوادث وقضايا

"بيدفعوا فلوس للجنائيين في الحبس".. الداخلية ترد على شكاوى من أهالي نزلاء
ناقوس الخطر النووي.. تحذير أُممي من "كارثة إشعاعية" بعد استهداف محيط مفاعل
شئون عربية و دولية

ناقوس الخطر النووي.. تحذير أُممي من "كارثة إشعاعية" بعد استهداف محيط مفاعل
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
أخبار مصر

انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
رياضة محلية

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز

