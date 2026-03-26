جدد العراق رفضه القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج العربي والأردن وذكر أن أمن الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي وأن استقرارَ المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها.

وأكد بيان لوزارة الخارجية العراقية التزام العراق بسياسته الخارجية القائمة على التوازن، وبناءِ علاقات تعاونٍ واحترام متبادل مع دول المنطقة والعالم، والعملِ المشتركِ لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التوترات، بما يخدم المصالح المشتركة ويُجنّب المنطقة مزيدا من التصعيد.

كما تؤكد الحكومةُ العراقيةُ وفق البيان "أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدستور والقانون. وتواصل الأجهزةُ الأمنيةُ العراقيةُ التنسيقَ والتعاونَ مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة". وأبدت وزارة الخارجية استعدادَها الكامل لتلقي أي معلوماتٍ أو أدلةٍ تتعلق بأي استهدافٍ ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار، والعملِ المشتركِ لمعالجتها بشكلٍ مسؤولٍ وسريع.

وجدد العراق رفضه استخدام أراضيه للاعتداء على أي دول أخرى، وأن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سيادة العراق، وتعزيز علاقاته الأخوية.

كما تؤكد الحكومة تواصلها مع الدول العربية لدعم المبادرات والجهود والعمل المشترك لوقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي.