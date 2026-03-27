أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يشهد استقرارًا بفضل المتابعة المستمرة لهيئة الدواء المصرية تزامنًا مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء في حالة تواصل مستمر مع كافة شركاء الصناعة لضمان تأمين توافر المستحضرات الدوائية بصورة طبيعية.

وأوضح "رجائي"، في بيان، أن هيئة الدواء المصرية تتابع توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستحضرات الحيوية يكفي لمدة تصل في أغلب المستحضرات إلى ستة أشهر، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المرضى وعدم حدوث أي نقص في الأدوية الحيوية.

وأضاف أن مؤشرات مخزون الدواء في مصر إيجابية، مما يطمئن كافة المواطنين لشراء الاحتياجات الدوائية الطبيعية دون أي زيادة أو تخزين لاحتياجات مقبلة؛ حيث تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري، كما أن نحو 80% من المواد الفعالة في السوق لديها مخزون يغطي أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، فيما تغطي نحو 18% من المواد احتياجات شهرين على الأقل، مع عدم وجود أي مادة تقل مدة تغطيتها عن شهر واحد، وهو ما يعكس قوة واستقرار منظومة الإمدادات الدوائية.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع بشكل مستمر حركة الشحنات الدوائية وانتظام التوريدات وسلاسل الإمداد وتوافر المواد الخام، بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق الدوائي المصري، لضمان استمرار توافر الأدوية وعدم حدوث أي نقص في المستحضرات الحيوية.

كما لفت إلى أن مصر تمتلك نسبة توطين مرتفعة في صناعة الدواء، تصل إلى 91% وهو ما يعزز مناعة السوق المحلي للتقلبات الجيوسياسية الحالية وتعزز من تلبية الاحتياجات الدوائية بتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار سوق الدواء في مختلف الظروف.

وشدد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، على أن الأولوية الحالية للهيئة تتمثل في ضمان استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات للمريض المصري، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة الإمداد الدوائي والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تطرأ.

