هل تطبق زيادة تذاكر المترو على كبار السن وذوي الهمم؟

كتب : محمد نصار

12:01 ص 27/03/2026 تعديل في 12:19 ص

زيادة تذاكر المترو

كشف مصدر بمترو الأنفاق مصير تذاكر المترو للفئات الخاصة بما يشمل كبار السن وذوي الهمم، وذلك عقب تحريك أسعار أول فئتين للتذاكر بجميع الخطوط.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن أسعار تذاكر كبار السن فوق الـ60 عامًا سترتفع بقيمة جنيه واحد من 5 لـ6 جنيهات، بينما فئة الـ8 جنيهات ستبقىى كما هي.

وأوضح المصدر، أنه لا يوجد تعديل في أسعار تذاكر ذوي الهمم، وستبقى التذكرة كما هي بقيمة 5 جنيهات فقط.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد

قررت الوزارة بدءًا من صباح الجمعة 27 مارس 2026 تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق وثبات بعضها كالتالي:

1- التذكرة حتى 9 محطات: 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.
2- التذكرة حتى 16 محطة: 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
3- التذكرة حتى 23 محطة: كما هي بقيمة 15 جنيهًا.
4- التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة: كما هي بقيمة 20 جنيهًا.

