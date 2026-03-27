جانب من إجتماع وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وكلف وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل شركات الإنتاج الحربي، مشددًا على عدم التأثير على الإنتاجية.

وتابع "جمبلاط" خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بمؤشرات الأداء بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، وحث على ضرورة الاستفادة من الطاقات الشابة داخل الشركات بما في ذلك مساعدي رئيس مجلس الإدارة؛ لما لهم من دور في وضع الخطط التي تزيد الإنتاجية وتذليل العقبات أثناء العمل.

وشدد "الوزير" على ضرورة المتابعة الدورية المباشرة للأداء المالي للشركات والوحدات يومياً، وكذلك بشكل دوري (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي – سنوي).

وأصدر الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، عددًا من التكليفات لرؤساء مجالس الإدارات، تهدف إلى خلق بيئة عمل مواتية للعاملين، إذ كلف بتخصيص توقيتات محددة لكل رئيس مجلس إدارة لتلقي الشكاوى والاستماع إلى العاملين للمساهمة فى مواجهة التحديات التي تواجه العاملين والعملية التصنيعية وبما يساهم في زيادة الإنتاجية.

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك

جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي لمتابعة تصنيع الهاوتزر ومكافأة المتميزين

"جمبلاط" يتابع عمليات التصنيع العسكري بشركات الإنتاج الحربي