ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة وقدمت لها 10 أيام

كتب : وكالات

12:05 ص 27/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيدمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تقم طهران بما يجب عليها فعله.

وأضاف ترامب في تصريحات لموقع فوكس نيوز، اليوم الخميس، أن إيران طلبت مهلة لمدة 7 أيام قبل تدمير محطات الطاقة الإيرانية، مشيرًا إلى أنه منح الحكومة الإيرانية 10 أيام.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن السماح للأيديولوجية السيئة بامتلاك سلاح نووي، لافتًا إلى أن إيران كانت ستمتلك سلاحا نوويا لولا الضربات التي وجهت لها، وهو ما كان سيضر إسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين طلبوا تمديد مهلة عدم شن هجمات ضد منشآت الطاقة، مضيفا أن إيران وجهت ضربات لدول الخليج رغم عدم وجود مشاكل معها.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تقدم خدمة كبيرة للعالم من خلال العملية ضد إيران، مؤكدا تحقيق انتصار وتدمير الأسطول البحري والسلاح الجوي الإيراني.

وذكر الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية تمكنت من القضاء على قادة في إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعرف أماكن وجود البقية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مضيق هرمز، معربا عن استيائه من أن الدول التي تحتاج إليه لا تتخذ إجراءات حياله.

