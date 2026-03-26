النقل تكشف 3 أسباب لزيادة تذاكر المترو والقطارات

كتب : محمد نصار

10:43 م 26/03/2026 تعديل في 11:26 م

كشفت وزارة النقل، أسباب زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق في بعض الشرائح.

وأرجعت الوزارة، في بيان، قبل قليل، هذا الأمر إلى، الأسباب التالية:

1- توفير مصاريف التشغيل حيث تواجه هيئتي السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق تحديات مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة وزيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية أكثر من مرة الأمر الذي شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الهيئتين في ظل ثبات أسعار التذاكر.

2- الأعباء المالية الكبيرة التي تتكلفها أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية والمترو نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، وكذلك ما يتم تنفيذه بشكل مستمر من أعمال رفع الكفاءة والتطوير لعدد من الخطوط القائمة بالسكك الحديدية.

3- ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي.

وأوضحت الوزارة، أنها عملت خلال الفترة الماضية على زيادة حجم الاستثمار في أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق لزيادة موارد الهيئتين وأن هذه الإجراءات التي تم إقرارها ستساهم في ضمان استدامة الخدمات المميزة لجمهور المواطنين.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد

قررت الوزارة بدءًا من صباح الجمعة 27 مارس 2026 تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق وثبات بعضها كالتالي:

1- التذكرة حتى 9 محطات: 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.
2- التذكرة حتى 16 محطة: 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
3- التذكرة حتى 23 محطة: كما هي بقيمة 15 جنيهًا.
4- التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة: كما هي بقيمة 20 جنيهًا.

كما قررت الوزارة، زيادة أسعار قطارات السكك الحديدية بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%.

اقرأ أيضًا:

إلزام الوزارات والمحافظات بشهادات مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة

3.8 تريليون جنيه.. اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيادة تذاكر القطارات أسعار تذاكر المترو أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة تذاكر المترو زيادة تذاكر المترو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أخبار مصر

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران
شئون عربية و دولية

لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران
بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
رياضة محلية

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
أخبار مصر

4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
زووم

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان

أخبار

المزيد

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة