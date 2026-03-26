كشفت وزارة النقل، أسباب زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق في بعض الشرائح.

وأرجعت الوزارة، في بيان، قبل قليل، هذا الأمر إلى، الأسباب التالية:

1- توفير مصاريف التشغيل حيث تواجه هيئتي السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق تحديات مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة وزيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية أكثر من مرة الأمر الذي شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الهيئتين في ظل ثبات أسعار التذاكر.

2- الأعباء المالية الكبيرة التي تتكلفها أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية والمترو نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، وكذلك ما يتم تنفيذه بشكل مستمر من أعمال رفع الكفاءة والتطوير لعدد من الخطوط القائمة بالسكك الحديدية.

3- ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي.

وأوضحت الوزارة، أنها عملت خلال الفترة الماضية على زيادة حجم الاستثمار في أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق لزيادة موارد الهيئتين وأن هذه الإجراءات التي تم إقرارها ستساهم في ضمان استدامة الخدمات المميزة لجمهور المواطنين.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد

قررت الوزارة بدءًا من صباح الجمعة 27 مارس 2026 تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق وثبات بعضها كالتالي:

1- التذكرة حتى 9 محطات: 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

2- التذكرة حتى 16 محطة: 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

3- التذكرة حتى 23 محطة: كما هي بقيمة 15 جنيهًا.

4- التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة: كما هي بقيمة 20 جنيهًا.

كما قررت الوزارة، زيادة أسعار قطارات السكك الحديدية بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%.

