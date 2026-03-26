زيلينسكي يصل إلى السعودية لإجراء اجتماعات رفيعة المستوى

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء اجتماعات رفيعة المستوى، حسبما أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي في 26 مارس.

وقال زيلينسكي على منصة X عند وصوله: "وصلت إلى السعودية. تم جدول اجتماعات مهمة. نحن نقدر الدعم وندعم من هم مستعدون للعمل معنا لضمان الأمن".

وتأتي هذه الزيارة فيما ذكر زيلينسكي أن خبراء أوكرانيين يساعدون شركاء الشرق الأوسط — بما في ذلك السعودية — على تعزيز الدفاعات ضد الطائرات المسيرة في ظل صراع إقليمي مع إيران.