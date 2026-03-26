أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض 15 صاروخاً باليستياً و11 طائرة مسيّرة، أُطلقت من إيران باتجاه أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بداية ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية"، تمكنت الدفاعات الجوية من التعامل مع 372 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1826 طائرة مسيّرة.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد اثنين من أفراد القوات المسلحة، إلى جانب مدني من الجنسية المغربية يعمل متعاقداً مع القوات المسلحة.

كما تسببت الهجمات في مقتل 8 مدنيين من جنسيات مختلفة، تشمل الباكستانية والنيبالية والبنجلاديشية والفلسطينية والهندية، فضلاً عن إصابة 169 شخصاً بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وفق بيان الوزارة.ش