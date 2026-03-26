الإمارات تعلن التصدي لهجوم إيراني جديد بالصواريخ والمسيرات

كتب : محمد جعفر

03:42 م 26/03/2026

وزارة الدفاع الإماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض 15 صاروخاً باليستياً و11 طائرة مسيّرة، أُطلقت من إيران باتجاه أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بداية ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية"، تمكنت الدفاعات الجوية من التعامل مع 372 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1826 طائرة مسيّرة.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد اثنين من أفراد القوات المسلحة، إلى جانب مدني من الجنسية المغربية يعمل متعاقداً مع القوات المسلحة.

كما تسببت الهجمات في مقتل 8 مدنيين من جنسيات مختلفة، تشمل الباكستانية والنيبالية والبنجلاديشية والفلسطينية والهندية، فضلاً عن إصابة 169 شخصاً بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وفق بيان الوزارة.ش

الدفاع الجوي الإماراتي وزارة الدفاع الإماراتية حصيلة ضحايا حرب إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران

