رويترز: إيران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار

كتب : وكالات

11:35 م 25/03/2026

نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن إيران أبلغت وسطاء بضرورة إدراج لبنان ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة ربط إنهاء الحرب بوقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله.

وأفادت المصادر بأن حزب الله تلقى ضمانات إيرانية بشأن إدراجه في أي اتفاق أوسع، في إطار التفاهمات الجارية حول إنهاء التصعيد.

في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إنهاء أنشطة وكلاء إيران ونزع سلاح حزب الله يُعد أمرًا حاسمًا لضمان استقرار لبنان والمنطقة.

كما أشار مصدر مطلع على الاستراتيجية الإسرائيلية إلى أن الهجمات الإسرائيلية على حزب الله من المرجح أن تستمر حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حكومته لا تعتزم إجراء أي مفاوضات لإنهاء الحرب.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي إن حكومته لم تشارك في محادثات لإنهاء الحرب، "ولا نخطط لإجراء أي مفاوضات".

