إعلان

حزب الله: إيران صمدت في مواجهة عتاة الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين

كتب : د ب أ

04:54 م 25/03/2026

حزب الله اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إلى الوحدة الوطنية لايقاف العدوان وتحرير الأرض، معتبراً أن "الوحدة الوطنية تقضي أن تعود الحكومة عن قرارها بتجريم العمل المقاوم".

وقال قاسم ، في بيان صحفي اليوم ، "لا يوجد حرب للآخرين على أرض لبنان، بل حرب إسرائيل وأمريكا على لبنان، في مقابل دفاع المقاومة والشعب والجيش والشرفاء والوطنيين والقوى المؤمنة باستقلال لبنان وتحرير"، مضيفاً "نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه، ومن يستشهد هم من خيار رجال وشباب ونساء وأطفال وطننا، وما نحرره هو أرض وطننا لبنان".

وأضاف :"ندعو إلى الوحدة الوطنية ضد العدو الإسرائيلي الأمريكي، تحت عنوان واحد في هذه المرحلة: ايقاف العدوان لتحرير الأرض والإنسان، وكل العناوين الأخرى قابلة للنقاش بعدها".

واعتبر أن "الوحدة الوطنية تُيئس عدونا من احتلال بلدنا، وتمكننا أن نقطع هذه المرحلة الأليمة بالتضامن والتكافل ما يساعد على أن نبني بلدنا معًا".

وقال "أنظروا إلى العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان، هو يقتل المدنيين ويدمر المباني، ويهجر القرى والبلدات، ويعمل على إبادة الحرث والنسل، وهو جبان في مواجهة المقاومين البواسل".

ولفت إلى أنه "لم يعد خافيًا على أحد بوجود مشروع أمريكي - إسرائيلي خطير هو إسرائيل الكبرى، التي تقوم على الاحتلال والتوسع من الفرات إلى النيل بما فيها لبنان. وأنَّ العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان لم يتوقف في27 نوفمبر 2024، ولم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق، بل استمر بعدوانه بشكل متواصل على مدى خمسة عشر شهرًا".

وأضاف "اتضح أننا أمام خيارين إما الاستسلام والتنازل عن الأرض والكرامة والسيادة ومستقبل أجيالنا، وأما المواجهة الحتمية ومقاومة الاحتلال لمنعه من تحقيق أهدافه".

وأشار نعيم قاسم إلى أنَّ "التوقيت اختارته المقاومة للرد على العدوان والدفاع على لبنان فوَّت على العدو الاسرائيلي فرصة مفاجأتنا، ومنعته من أن يستفرد بلبنان، وأسقطت كل ادعاءات الذرائع لأنَّ الصلية الصاروخية لا تستدعي حربًا، بل لا معنى للذرائع مع استمرار العدوان 15 شهرًا".

وأعلن أن المقاومة "أعدت العدة المناسبة، وأثبتت فعاليتها وجدارتها، وقدم الشباب المجاهد المضحي أروع ملاحم البطولة والشرف والوطنية والكرامة، وهم مصممون على الاستمرار بلا سقف، ومستعدون للتضحية بلا حدود، وهم الآن رمز الوطنية الساطع، ونور التحرير القادم".

وقال "هذه المقاومة لا تُهزم ومعها شعبها والمواطنون والشرفاء في بلدنا. نحن مطمئنون وواثقون بأننا لن نُهزم مهما بلغت التضحيات".

وأضاف قاسم "أمام ما يجري في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي العالمي فهو درس للاعتبار، إيران صمدت في مواجهة عتاة الأرض ومجرميه ومتوحشيه، وستنتصر إن شاء الله، واعلموا أن كل نصرٍ في مواجهة أمريكا وإسرائيل له خير يعم الجميع".

حزب الله نعيم قاسم مشروع إسرائيل الكبرى حرب إيران إيران وأمريكا إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طهران ترفض وقف النار.. ومصدر إيراني: التفاوض مع أمريكا "غير منطقي"
شئون عربية و دولية

طهران ترفض وقف النار.. ومصدر إيراني: التفاوض مع أمريكا "غير منطقي"
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
أخبار مصر

تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
أسوشيتد برس: مسؤولون باكستانيون يكشفون بعض نقاط خطة الـ 15 بندًا الأمريكية
شئون عربية و دولية

أسوشيتد برس: مسؤولون باكستانيون يكشفون بعض نقاط خطة الـ 15 بندًا الأمريكية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟