العراق يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي ويقدم شكوى للأمم المتحدة

كتب : وكالات

02:06 م 25/03/2026

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ص

قررت الحكومة العراقية، الأربعاء، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، على خلفية القصف الذي استهدف مركزًا طبيًا عسكريًا في قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن رئيس الوزراء وجّه وزارة الخارجية بتسليم مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" إلى الجانب الأمريكي، تتضمن إدانة واضحة لما وصفه بـ"التصرفات غير المسؤولة" التي ترقى إلى "جريمة نكراء".

وأضاف أن بغداد ستتقدم بشكوى مدعومة بالوثائق والتفاصيل إلى مجلس الأمن، لتأكيد حق العراق في مواجهة ما وصفها بالانتهاكات التي طالت سيادته.

وأكد البيان أن الحكومة والقوات المسلحة تحتفظان بحق الرد باستخدام الوسائل التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن العراق "لن يقف صامتًا" إزاء استهداف قواته.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت في وقت سابق مقتل سبعة جنود وإصابة 13 آخرين جراء ضربة جوية استهدفت المركز الطبي داخل قاعدة الحبانية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات التي طالت مواقع عسكرية عراقية ومقار للحشد الشعبي وعددًا من المطارات، منذ اندلاع المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

صباح النعمان العراق قصف الحبانية

عاصفة ترابية تجتاح البحر الأحمر وتغلق طريق "الزعفرانة - رأس غارب"
