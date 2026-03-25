إعلان

الإمارات: إيران تقف في عزلة عن جيرانها وتحاول زعزعة القانون الدولي

كتب : وكالات

12:47 م 25/03/2026

إيران والإمارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جمال المشرخ، الأربعاء، إن إيران تقف في عزلة عن جيرانها في محاولاتها لزعزعة القانون الدولي.

وذكر جمال المشرخ: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التصدي للهجمات الإيرانية الغادرة والإرهابية المستمرة منذ 26 يوما".

وأضاف: "السلوك الإيراني ليس مجرد تصعيد عسكري بل سلوك عبثي يقوّض القانون الدولي".

وتابع: "اعتداءات إيران لم تستهدف الدول التي أعلنت عليها الحرب بل طالت جيرانها من الدول التي دعت مرارا وتكرارا وبذلت جهودا لتفادي هذا المسار التصعيدي".

وأكد المشرخ: "إيران تسعى لتبرير هجماتها غير المبررة وغير المسؤولة إطلاقا .. نرفض التبريرات الإيرانية الجبانة لشن الاعتداءات الغاشمة".

وأبرز: "ندعو إلى اتخاذ خطوة حازمة نحو إدانة انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة الاعتداءات الإيرانية غير المشروعة على دول تعتبر سندا وشريكا للسلام في المنطقة".

وأردف قائلا إن "نموذج الإمارات يؤمن بالبناء والانفتاح على العالم ومبني على أسس لا تهدم وعزم راسخ في تحقيق التنمية والازدهار".

وختم بالقول: "دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج هجمات على الإمارات

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

