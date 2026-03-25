حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، من أن الضربات في محيط المواقع النووية في إيران وإسرائيل قد تتسبب بـ"كارثة".

وقال تورك في بيان عبر الفيديو في مستهل اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان حول استهداف إيران دول الخليج إن "الضربات الصاروخية التي وقعت مؤخراً قرب مواقع نووية في إسرائيل وإيران تسلّط الضوء على الخطر الهائل لمزيد من التصعيد. تغامر الدول بحدوث كارثة مطلقة".

استهداف البنية التحتية

وعقد هذا الاجتماع بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن، ويتناول "العدوان العسكري الأخير الذي شنته إيران على البحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.. مستهدفة المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومُسفرة عن سقوط ضحايا أبرياء".

واندلعت الحرب في 28 فبراير، بغارات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران التي ردت باستهداف إسرائيل ودول الخليج. ومنذ ذلك الحين، استهدفت عدة غارات مواقع نووية أو محيطها في إيران وإسرائيل.

مركز الأبحاث النووية

واستهدفت إيران السبت مركزاً للأبحاث النووية في ديمونة جنوب إسرائيل رداً على غارة استهدفت منشآتها في نطنز. والثلاثاء، استهدفت غارة جوية إسرائيلية أمريكية منشأة بوشهر النووية في إيران، من دون وقوع أضرار، وفق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال تورك إن "الوضع بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته، وقد أحدث حالة عارمة من الفوضى في جميع أنحاء المنطقة"، مضيفاً أن ديناميكيات الصراع "المعقدة قد تُشعل أزمات وطنية أو إقليمية أو عالمية جديدة في أية لحظة، ستكون لها عواقب وخيمة على المدنيين وسكان العالم أجمع".

وأضاف "لم يعد بإمكاننا اللجوء إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية".