أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد نظام جديد لصرف الأدوية الخاصة بمرضى زراعة الأعضاء والأمراض المزمنة المنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحيث يتم الصرف كل شهرين بدلاً من كل شهر، ضمن حزمة تيسيرات جديدة لتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بهدف تقديم خدمات صحية ميسرة وعالية الجودة، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد ويقلل من الحضور الشهري المتكرر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن التطبيق سيتم وفق الضوابط والمعايير الطبية المعتمدة، مع ضمان المتابعة الدورية للحالات للحفاظ على فعالية العلاج وتحقيق أفضل النتائج الصحية.

كما أكد رئيس الهيئة استمرار العمل على تطوير المنظومة وابتكار حلول عملية تسهم في تحسين تجربة المرضى ودعم توجه الدولة نحو نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة يضع المواطن في مقدمة أولوياته.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة، إلى بدء تعميم خدمة الفترات البينية (من 12 ظهرًا حتى 4 مساءً) على باقي فروع الهيئة، بعد نجاح التجربة في فروع القاهرة الكبرى وأسيوط والإسكندرية والغربية، حيث بلغ عدد المترددين على هذه الفترات نحو 39 ألف متردد منذ بداية فبراير 2026، مما يسهم في تخفيف الزحام وتيسير الخدمة خاصة على كبار السن.