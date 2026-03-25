أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الأمريكيون زعموا أن إيران وافقت على تسليم 450 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪، والخضوع لرقابة من قبل الأمم المتحدة، وتقييد مدى وعدد صواريخها الباليستية، وتقليص دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى إنهاء العمليات والحرب الجارية ضد إيران، وهو بانتظار رد من مجتبى خامنئي بشأن مقترح إجراء محادثات سلام في الوقت الذي يسود فيه في إسرائيل التشكيك، إذ يخشى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن يوقع ترامب اتفاقًا لا يحافظ على المصالح الإسرائيلية.

وقدمت الولايات المتحدة لإيران خطة من 15 بندًا لإنهاء الحرب، تتضمن مطالب مشابهة لتلك التي طُرحت في محادثات جنيف النووية، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقال المبعوث ستيف ويتكوف لترامب، إن الإيرانيين وافقوا على بعض البنود الرئيسية، منها التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو تنازل كبير، لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم اعتماده رسميًا في طهران.

وقال مصدر أمريكي: حاول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إنشاء قناة تفاوض موثوقة مع إيران، لكن من المبكر معرفة ما إذا كانت ستنجح أو ما إذا كانت قناة حقيقية ومستدامة.

وقال مصدر إسرائيلي: هناك مخاوف من أن يقرر ترامب إبرام اتفاق وإنهاء الحرب حتى لو تم قبول جزء فقط من المطالب، وتأجيل الباقي دون حل واضح.

وتتضمن الخطة وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وتقول الولايات المتحدة إن إيران وافقت على تعليق التخصيب، لكن مدة ذلك غير واضحة.