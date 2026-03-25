إعلام عبري: إيران وافقت على تسليم 450 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪


كتب- محمد أبو بكر:

04:55 ص 25/03/2026

اليورانيوم المخصب

أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الأمريكيون زعموا أن إيران وافقت على تسليم 450 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪، والخضوع لرقابة من قبل الأمم المتحدة، وتقييد مدى وعدد صواريخها الباليستية، وتقليص دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى إنهاء العمليات والحرب الجارية ضد إيران، وهو بانتظار رد من مجتبى خامنئي بشأن مقترح إجراء محادثات سلام في الوقت الذي يسود فيه في إسرائيل التشكيك، إذ يخشى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن يوقع ترامب اتفاقًا لا يحافظ على المصالح الإسرائيلية.

وقدمت الولايات المتحدة لإيران خطة من 15 بندًا لإنهاء الحرب، تتضمن مطالب مشابهة لتلك التي طُرحت في محادثات جنيف النووية، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقال المبعوث ستيف ويتكوف لترامب، إن الإيرانيين وافقوا على بعض البنود الرئيسية، منها التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو تنازل كبير، لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم اعتماده رسميًا في طهران.

وقال مصدر أمريكي: حاول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إنشاء قناة تفاوض موثوقة مع إيران، لكن من المبكر معرفة ما إذا كانت ستنجح أو ما إذا كانت قناة حقيقية ومستدامة.

وقال مصدر إسرائيلي: هناك مخاوف من أن يقرر ترامب إبرام اتفاق وإنهاء الحرب حتى لو تم قبول جزء فقط من المطالب، وتأجيل الباقي دون حل واضح.

وتتضمن الخطة وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وتقول الولايات المتحدة إن إيران وافقت على تعليق التخصيب، لكن مدة ذلك غير واضحة.

255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
بينها الزمالك والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء
بينها الزمالك والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري

