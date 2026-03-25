إعلان

"أكسيوس": الديمقراطيون يوحدون كلمتهم قبل محاولة جديدة للحد من صلاحيات ترامب للحرب

كتب : مصراوي

03:22 ص 25/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مشرعين أمريكيين، أن الديمقراطيين في مجلس النواب تجاوزوا الخلافات فيما بينهم عشية تصويت جديد على قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في حرب إيران.

يأتي ذلك على خلفية المعارضة المتزايدة للعملية العسكرية في إيران من جانب الحزب الديمقراطي، حيث دعا بعضهم إلى وقف الحرب فورا.

يشار إلى أن الجمهوريين يتمتعون بـ217 مقعدا في مجلس النواب مقابل 214 للديمقراطيين، ما يعني أن بإمكانهم منع تمرير القرار إن لم ينشق عنهم أكثر من نائب واحد أثناء التصويت.

كان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق من الشهر الجاري على قرار يحد من صلاحيات ترامب في ما يخص الحرب ضد إيران، لكن القرار لم يحظ بما يكفي من التأييد، إذ صوت 4 نواب ديمقراطيين ضد موقف الحزب.

وقال النواب "المنشقون" آنذاك، إنهم لا يريدون تقويض العمليات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

ذكرت مصادر لـ "أكسيوس"، أن جميع "المنشقين الأربعة من المتوقع أن يؤيدوا قرار الحد من صلاحيات الرئيس هذه المرة.

وتشير المصادر في الكونجرس إلى أن التصويت من المرجح أن يجري بعد عودة النواب من العطلة التي تنتهي في 14 أبريل المقبل.

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس، إنه يواصل المناقشات مع النواب البارزين من أجل المضي قدما بالقرار حول الحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب عاجلا ولا آجلا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب إيران الحد من الحرب ايقاف الحرب في إيران أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

زووم

مسرح و تليفزيون

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

