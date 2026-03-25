

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مشرعين أمريكيين، أن الديمقراطيين في مجلس النواب تجاوزوا الخلافات فيما بينهم عشية تصويت جديد على قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في حرب إيران.

يأتي ذلك على خلفية المعارضة المتزايدة للعملية العسكرية في إيران من جانب الحزب الديمقراطي، حيث دعا بعضهم إلى وقف الحرب فورا.

يشار إلى أن الجمهوريين يتمتعون بـ217 مقعدا في مجلس النواب مقابل 214 للديمقراطيين، ما يعني أن بإمكانهم منع تمرير القرار إن لم ينشق عنهم أكثر من نائب واحد أثناء التصويت.

كان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق من الشهر الجاري على قرار يحد من صلاحيات ترامب في ما يخص الحرب ضد إيران، لكن القرار لم يحظ بما يكفي من التأييد، إذ صوت 4 نواب ديمقراطيين ضد موقف الحزب.

وقال النواب "المنشقون" آنذاك، إنهم لا يريدون تقويض العمليات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

ذكرت مصادر لـ "أكسيوس"، أن جميع "المنشقين الأربعة من المتوقع أن يؤيدوا قرار الحد من صلاحيات الرئيس هذه المرة.

وتشير المصادر في الكونجرس إلى أن التصويت من المرجح أن يجري بعد عودة النواب من العطلة التي تنتهي في 14 أبريل المقبل.

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس، إنه يواصل المناقشات مع النواب البارزين من أجل المضي قدما بالقرار حول الحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب عاجلا ولا آجلا، وفقا لروسيا اليوم.