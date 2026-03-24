بيروت (د ب أ)

أدان حزب الله في بيان مساء اليوم الثلاثاء قرار وزارة الخارجية والمغتربين اللبناني بسحب اعتماد السفير الإيراني في البلاد محمد رضا شيباني، ومطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية.

واعتبر حزب الله، أن هذه الخطوة متهورة ولا تخدم مصالح لبنان الوطنية العليا ولا سيادته ولا وحدته الوطنية.

وأعلن "حزب الله" في بيانه أنه يُدين "ويرفض بشكل قاطع القرار الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية والمنفلت من أي مسوّغ قانوني والقاضي بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني، وإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، ومطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية".

واعتبر أن هذه الخطوة هي " متهورة ومدانة لا تخدم مصالح لبنان الوطنية العليا ولا سيادته ولا وحدته الوطنية، بل تشكّل انقلابًا عليها وانصياعًا واضحًا للضغوطات والإملاءات الخارجية، وتعدّيًا صارخًا على صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن " الذرائع الواهية التي استند إليها هذا القرار التعسفي باتهام السفير بالتدخل بالشؤون الداخلية للبنان إلا تأكيد إضافي على أنه قرار كيدي سياسي بامتياز، يفتقر إلى الحد الأدنى من الحكمة والمسؤولية الوطنية".

ورأى أن وزير الخارجية يختار "الاصطفاف في الموقع الذي لا يخدم بأقواله وأفعاله إلا العدو الصهيوني، ويعمل عن دراية أو من دونها وانطلاقًا من عقلية حزبية ضيقة وحاقدة على إضعاف الدولة اللبنانية وتجريدها من عناصر التماسك التي تحتاجها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ويدفع باتجاه تقديم المزيد من التنازلات خدمة للعدو بهدف تمهيد الطريق لوضع لبنان كاملًا تحت الوصاية الأمريكية – الإسرائيلية".

ودعا "حزب الله" الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة إلى "مطالبة وزير الخارجية، الذي بات يفتقد إلى الأهلية الوطنية نتيجة تقديم المصالح الحزبية على مصلحة لبنان وأمنه واستقراره، بالتراجع الفوري عن هذا القرار لما له تداعيات خطيرة،".

يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين كانت قد أبلغت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، اليوم الثلاثاء، قرار الدولة اللبنانية سحبَ الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، ومطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل.

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء، أن سحب اعتماد السفير الإيراني هو تدبير بحق السفير لمخالفته أصول التعامل الدبلوماسي، وإدلائه بتصريحات تدخّل فيها في السياسة الداخلية للبنان.